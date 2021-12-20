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Факти / Україна / Політика

Довіряють 38% опитаних: хто очолив рейтинг українських політиків

Валентина Летяк редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Рейтинг довіри до політиків в Україні очолює президент Володимир Зеленський. За даними опитування Соціологічної групи Рейтинг, проведеного 14-16 грудня, йому довіряють 38% українців, не довіряють 61% громадян.

На другому місці – колишній прем’єр-міністр Володимир Гройсман з підтримкою 32% опитаних. Не довіряють йому 60%.

Екс-спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 30% респондентів, не довіряє ще 41% респондентів.

Четверта у списку – лідерка партії Батьківщина Юлія Тимошенко . Їй висловили довіру 25% українців, і недовіру – 73%.

Такий самий процент підтримки у п’ятого президента Петра Порошенка (25%), проте не довіряють йому 75% опитаних.

А співголові Опозиційної платформи – За життя Юрію Бойку довіряють 22% респондентів, а не довіряють політику 61% українців.

Рейтинг політиків

Соціологічна група Рейтинг 14-16 грудня провела опитування 2 тис. респондентів віком від 18 років методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Володимир Зеленський також очолив рейтинг кандидатів у президенти, якби вибори вібулися у грудні 2021 року.

За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, його рейтинг становить 27,6% серед тих, хто визначився з вибором.

Джерело: Рейтинг

Фото: Офіс президента

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