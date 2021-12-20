Доверяют 38% опрошенных: кто возглавил рейтинг украинских политиков

Рейтинг доверия к политикам в Украине возглавляет президент Владимир Зеленский. По данным опроса Социологической группы Рейтинг, проведенного 14-16 декабря, ему доверяют 38% украинцев, не доверяют 61% граждан.

На втором месте – бывший премьер-министр Владимир Гройсман с поддержкой 32% опрошенных. Не доверяют ему 60%.

Экс-спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 30% респондентов, не доверяет еще 41% респондентов.

Четвертая в списке – лидер партии Батькивщына Юлия Тимошенко. Ей выразили доверие 25% украинцев и недоверие – 73%.

Такой же процент поддержки у пятого президента Петра Порошенко (25%), однако не доверяют ему 75% опрошенных.

А сопредседателю Оппозиционной платформы – При жизни Юрия Бойко доверяют 22% респондентов, а не доверяют политику 61% украинцев.

Социологическая группа Рейтинг 14-16 декабря провела опрос 2 тыс. респондентов от 18 лет методом телефонных интервью с использованием компьютера.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Владимир Зеленский также возглавил рейтинг кандидатов в президенты, если бы выборы прошли в декабре 2021 года.

По данным опроса Киевского международного института социологии, его рейтинг составляет 27,6% среди определившихся с выбором.