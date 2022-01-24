Президент України Володимир Зеленський розповів про підсумки чергового засідання Ради національної безпеки і оборони України. Серед головних тем – війна на Донбасі, запаси газу та ситуація з коронавірусом.

– Підсумок сьогоднішнього засідання РНБО – не гучні рішення для медійного простору, а важливі висновки для суспільства та громадян. Вони звучать просто: все під контролем, причин для паніки немає, – переконаний глава держави.

Ситуація на Донбасі

Зеленський запевнив українців, що уряд тримає все під контролем, тож підстав для паніки немає.

– Знаємо про все, готові до всього, віримо у краще та робимо для цього абсолютно все, що потрібно, – наголосив глава держави.

Енергетика

Президент зазначив, що опалювальний сезон для українців триватиме спокійно: запасів газу та вугілля достатньо, а уряд України продовжує нарощувати паливо.

Коронавірус в Україні

За даними МОЗ, кількість нових хворих на коронавірус зростає, але в лікарнях зайнято лише 28% ліжок. На думку Зеленського, це відбулося, тому що українці усвідомили, наскільки важливо вакцинуватися.

Вакцинація

Протягом лютого пенсіонери зможуть використати кошти з єПідтримки на оплату комунальних послуг. Про це сказав Володимир Зеленський після завершення засідання РНБО. Тим, хто отримає бустерну дозу щеплення, буде нараховано додатково 500 грн.

На думку Зеленського, уряд має нарощувати темпи вакцинації в Україні. З цією метою розширили матеріальну підтримку для імунізованих громадян.