США не запроваджуватимуть санкції проти Росії до можливого нападу на Україну — Блінкен

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен розповів, що США не планують запроваджувати масштабні санкції проти Російської Федерації до можливого вторгнення в Україну.

На його думку, після посилення обмежень втратиться стимул, який стримує Росію від нападу. Він відкинув запропоновану ідею президента України Володимира Зеленського запровадити санкції проти РФ зараз.

– Мета санкцій — стримувати російську агресію. Якщо вони запрацюють зараз, втрачається ефект стримування, – переконаний держсекретар США.

Блінкен вважає, що об’єднання з Європою націлене на стримування та подальшу відмову Кремля від агресивних дій проти України.

Президент Володимир Зеленський висловив пропозицію запровадити масштабні санкції проти Росії до початку можливого вторгнення в Україну.

На думку глави держави, після ймовірного нападу на Україну вже буде пізно. Зеленський підтримав масштабні обмеження проти Росії.