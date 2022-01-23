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США не запроваджуватимуть санкції проти Росії до можливого нападу на Україну — Блінкен

Юля Захарченко редакторка стрічки
Блинкен

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен розповів, що США не планують запроваджувати масштабні санкції проти Російської Федерації до можливого вторгнення в Україну.

На його думку, після посилення обмежень втратиться стимул, який стримує Росію від нападу. Він відкинув запропоновану ідею президента України Володимира Зеленського запровадити санкції проти РФ зараз.

– Мета санкцій — стримувати російську агресію. Якщо вони запрацюють зараз, втрачається ефект стримування, – переконаний держсекретар США.

Блінкен вважає, що об’єднання з Європою націлене на стримування та подальшу відмову Кремля від агресивних дій проти України.

Президент Володимир Зеленський висловив пропозицію запровадити масштабні санкції проти Росії до початку можливого вторгнення в Україну.

На думку глави держави, після ймовірного нападу на Україну вже буде пізно. Зеленський підтримав масштабні обмеження проти Росії.

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Джерело: CNN

Фото: Getty Images

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