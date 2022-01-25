Підстав вважати, що завтра Росія може вторгнутися в Україну, з військової точки зору немає. Але така загроза все ж є.

Про це під час брифінгу повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Він наголосив, що станом на сьогодні ударного угруповання, яке могло би здійснити вторгненя в Україну, російські збройні сили не створили.

– Підстав вважати, що завтра буде вторгненя, не існує з точки зору військових. Це не означає, що вони не захочуть, не будуть розвиватися. Загроза є, – додав міністр.

24 січня секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками засідання заявив, що ситуація в Україні наразі контрольована, жодних підстав для паніки немає.

За його словами, зараз немає підтверджень можливості повномасштабного наступу на Україну з боку РФ. Він зазначив, що це неможливо зробити навіть фізично.

Водночас командувач Об’єднаних сил, генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив, що потенційною датою початку вторгнення вважається 20 лютого.

Саме в цей час завершаться зимові Олімпійські ігри-2022 в Пекіні та російсько-білоруські навчання на кордоні.