Деескалація ситуації на кордонах України – це пріоритет, якого незмінно дотримується уряд. Україна хоче захистити своїх громадян та досягнути миру на Донбасі.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак на брифінгу за підсумками переговорів радників Нормандської четвірки у Парижі.

На зустрічі радники лідерів Нормандської четвірки узгодили спільне комюніке. Це перший документ, про який вдалося домовитися з 2019 року.

– Погодили спільне комюніке. Важливо, що це перше комюніке, яке вдалося узгодити з 2019 року, – повідомив він.

Радники Нормандської четвірки домовилися про ще одну зустріч, яка має відбутися через два тижні у Берліні.

У Парижі відбулася зустріч радників лідерів Нормандського формату – України, Німеччини, Франції та Росії. Переговори відбулися на тлі загрози масштабного вторгнення Росії в Україну.