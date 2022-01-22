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Зустріч радників лідерів Нормандської четвірки запланована на 26 січня

Юля Захарченко редакторка стрічки
Нормандський формат

Зустріч політичних радників лідерів країн Нормандської четвірки, серед яких є Україна, Франція, Німеччина та Росія, запланована на 26 січня.

Інформацію про це підтвердили керівник Офісу президента Андрій Єрмак та радниця з питань комунікацій очільника ОП Дарина Зарівна у коментарі українським ЗМІ.

– Радники лідерів Франції, Німеччини, України та Росії зустрінуться 26 січня, – розповів Єрмак.

Речниця керівника Офісу президента зазначила, якщо зустріч плануватиметься в очному форматі, тоді вона відбудеться у Парижі. На очні переговори поїде й Андрій Єрмак, додала вона.

– Можу підтвердити, що 26 січня відбудеться зустріч політичних радників лідерів Нормандського формату, – зазначила Зарівна.

Наразі точно не відомо, де відбудеться зустріч радників лідерів Нормандської четвірки. Нещодавно відбулися окремі зустрічі політичних радників Німеччини та Франції з переговорники в Україні та Російській Федерації, які спрямовані на вирішення конфлікту на Донбасі.

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Джерела: Укрінформ, Інтерфакс-Україна

Фото: Getty Images

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