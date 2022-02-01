Їх неможливо виконати: Данілов розкритикував Мінські домовленості

Мінські угоди, які були підписані під дулом російського автомата, не можуть бути чинними. Таку думку в ефірі прграми Свобода слова на ICTV висловив секретар РНБО Олексій Данілов, зазначивши, що це розуміють усі сторони.

– По-перше, час, на який випало підписання цих угод, говорить про те, що їх виконати неможливо. Якби це можна було б зробити, то це би зробили давно. Я не уявляю собі, що може початися у суспільстві зараз, якщо хтось наважить рухати цей процес. А, по-друге, мені цікаво, як так сталося, що серед гарантів (США, Велика Британія і Росія), які брали на себе зобов’язання у Будапешті боронити нашу територіальну цілісність, коли ми віддали свою ядерну зброю, тільки агресор РФ опинилася у колі країн, які зараз ведуть з нами переговори, – обурився він.

Олексій Данілов наголосив, що після підписання Мінських угод відбулося дуже багато подій. Він додав, що “нісенітниця, яка записана у цих документах, – це повний нонсенс.

Оскільки пункт про проведення виборів на тимчасово окупованих територіях, доки там є російські окупаційні війська, виконати просто неможливо.

Нещодавно керівник Офісу президента України Андрій Єрмак також заявив, що Верховна Рада розглядатиме закони, передбачені Мінськими угодами, лише після узгодження плану припинення війни всіма сторонами.

Він наголосив, що Україна виконуватиме їх винятково в українських інтересах і відповідно до норм міжнародного права