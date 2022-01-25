Верховна Рада розглядатиме закони, передбачені Мінськими угодами, лише після узгодження плану припинення війни всіма сторонами.

Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

– Верховна Рада матиме право розглядати закони, які сьогодні чітко прописані в Мінських угодах, лише після відкритого обговорення, дискусій та узгодження всіма сторонами від початку до кінця плану припинення війни, – сказав Андрій Єрмак.

Глава Офісу президента наголосив, що Мінські угоди є єдиною платформою, на якій сьогодні можна працювати.

– Ми будемо виконувати Мінські угоди виключно в українських інтересах і відповідно до норм міжнародного права, – додав Андрій Єрмак.

У грудні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова рухатися шляхом виконання Мінських домовленостей, однак РФ повинна виконати хоча б ті домовленості, які були досягнуті під час Нормандського саміту в Парижі в 2019 році.

На переконання очільника відомства, Росія насамперед має почати із виконання безпекових питань.