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Факти / Україна / Політика

Виконуватимемо Мінські угоди виключно в українських інтересах – Офіс президента

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Андрій Єрмак

Верховна Рада розглядатиме закони, передбачені Мінськими угодами, лише після узгодження плану припинення війни всіма сторонами.

Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

– Верховна Рада матиме право розглядати закони, які сьогодні чітко прописані в Мінських угодах, лише після відкритого обговорення, дискусій та узгодження всіма сторонами від початку до кінця плану припинення війни, – сказав Андрій Єрмак.

Глава Офісу президента наголосив, що Мінські угоди є єдиною платформою, на якій сьогодні можна працювати.

– Ми будемо виконувати Мінські угоди виключно в українських інтересах і відповідно до норм міжнародного права, – додав Андрій Єрмак.

У грудні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова рухатися шляхом виконання Мінських домовленостей, однак РФ повинна виконати хоча б ті домовленості, які були досягнуті під час Нормандського саміту в Парижі в 2019 році.

На переконання очільника відомства, Росія насамперед має почати із виконання безпекових питань.

Фото: УНІАН

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