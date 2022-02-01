У вівторок, 1 лютого, в Україні одночасно перебуватимуть із візитом прем’єр Великої Британії Борис Джонсон та глава уряду Польщі Матеуш Моравецький.

В українському МЗС називають офіційні візити іноземних топ-посадовців фактором дипломатичного стримування Росії та зниження безпекових загроз, що виникли через скупчення російських військ поблизу кордонів України.

Згідно з прогнозами, Джонсон та Моравецький, перебуваючи в Києві, оголосять про започаткування нового формату співпраці з Україною.

Факти ICTV поцікавилися в політологів, чого очікувати від цього візиту та чи справді може бути укладений новий тристоронній союз між Києвом, Лондоном та Варшавою.

Що відомо про візит

Візит західних лідерів відбувається на тлі загострення ситуації на кордонах України.

Факт візиту Бориса Джонсона до Києва напередодні підтвердили в Офісі президента України.

Відомо, що прем’єр Британії проведе зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським та іншими високопосадовцями. Ключовими темами будуть: безпека, шляхи деескалації, військово-технічна співпраця.

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький також проведе переговори із президентом України. Крім того, запланована зустріч із головою українського уряду Денисом Шмигалем.

Нещодавно міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс поінформувала, що Лондон розглядає можливість створення тристороннього союзу з Україною та Польщею.

Згодом можливість такого альянсу підтвердив голова українського МЗС Дмитро Кулеба. За його словами, в українській зовнішній політиці давно присутня ідея чорноморсько-балтійської вісі, й цьому може сприяти союз із Великою Британією та Польщею.

І ось 1 лютого голови урядів цих двох держав прибудуть до України.

Новий тристоронній альянс

Усі політологи, з якими поспілкувалися Факти ICTV, згодні з тим, що, з огляду на одночасний візит до Києва Бориса Джонсона та Матеуша Моравецького, можна сподіватися, що деталі нового союзу будуть озвучені вже сьогодні.

За прогнозами політологів, може бути підписана декларація – рамковий документ, який окреслить формат та подальші напрямки розвитку такого регіонального альянсу.

– Найімовірніше, може бути певна офіційна декларація про створення, такий загальний політичний документ, рамковий документ. Але враховуючи, що в нас є стратегічна угода з Великою Британією, дуже активне партнерство в різних форматах із Польщею, це дуже важливо. І це ще раз підтвердить, що і Велика Британія, і Польща в нинішній складній ситуації є для нас одними з головних союзників, – зазначив у коментарі Фактам ICTV голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко.

За словами політолога, з високою ймовірністю це буде ще один регіональний “трикутник”. Створення таких “малих альянсів”, регіональних партнерств передбачено зовнішньополітичною стратегією України. Так, на сьогодні вже існують такі формати взаємодії, як: Люблінський трикутник (Україна, Польща і Литва), Асоційоване тріо (Україна, Грузія та Молдова), Квадрига (Україна та Туреччина).

Володимир Фесенко наголосив, що в умовах російської агресії укладення нового союзу є дуже важливим кроком, з огляду на активну підтримку України з боку Лондона та Варшави.

Політичний консультант, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко також прогнозує, що сьогодні може пролунати офіційна заява щодо укладення нового тристороннього союзу.

– Можливо, буде якийсь меморандум про посилення співпраці між Британією, Польщею та Україною. І цей меморандум якраз має визначити вектори розвитку і посилення такої співпраці. Це б окреслило стратегічні напрямки подальшого розвитку цього союзу, за якими в майбутньому потрібно буде укласти договори: щодо військово-технічного співробітництва, оборонної співпраці тощо. Точно можна говорити про те, що буде покладений дуже хороший початок для активізації та поглиблення відносин між нашими державами, – пояснив Мусієнко.

А на думку політолога, керівника політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку Ігоря Рейтеровича, конкретний документ про офіційне створення тристороннього союзу сьогодні, можливо, й не підпишуть. Проте сторони, безумовно, це обговорять.

– Я думаю, що заяви щодо створення цього стратегічного союзу між Британією, Польщею та Україною сьогодні набудуть зовсім іншого звучання. Навряд чи ми побачимо якийсь конкретний документ у сенсі створення цього союзу. Оскільки все ж таки це потребує серйозної попередньої підготовчої роботи. І, до речі, узгодження позиції України в деяких моментах з нашими іншими західними партнерами… Але говорити про це будуть, – розповів Рейтерович.

За словами політолога, під час сьогоднішніх переговорів у Києві може, зокрема, обговорюватися обмін досвідом та проведення спільних навчань у рамках нового альянсу.

– Можливо, щодо координації якоїсь діяльності, наприклад, будівництва баз Військово-морського флоту, оскільки це в першу чергу цікавить Україну. І це те, в чому Британія нам може допомогти, – додав Рейтерович.

Агресія РФ і оборонна допомога

У коментарі Фактам ICTV політологи не виключили, що лідери трьох держав сьогодні також можуть обговорити додаткову допомогу Україні в сфері оборони.

Так, політолог Ігор Рейтерович зазначив, що, окрім стратегічних результатів сьогоднішнього візиту Джонсона та Моравецького до України (створення нової осі Київ-Варшава-Лондон), можуть бути і тактичні – пов’язані з протидією агресії Росії.

– Я не виключаю збільшення поставок озброєння, можливо, додаткову фінансову допомогу. Якісь договори, які не обов’язково будуть публічними, щодо обміну розвідувальною інформацією. Це дуже важливо, оскільки Велика Британія має потужну розвідувальну службу, і вони в принципі непогано моніторять ситуацію не лише на кордонах України, але й взагалі все, що відбувається в Російській Федерації, – наголосив політолог.

Рейтерович звернув увагу і на дипломатичну значущість візиту західних лідерів до України. Так, Британія і Польща активно виступають на підтримку територіальної цілісності України на тлі загрози ескалації з боку РФ.

Політолог також нагадав, що Велика Британія відіграє вагому роль у рамках НАТО та може впливати на ухвалення рішень у Раді безпеки ООН.

– Я думаю, що суб’єктність України після такого візиту і тих заяв, які будуть зроблені, стовідсотково може суттєво підвищитися, – додав Рейтерович.

Політолог Володимир Фесенко також прогнозує, що сьогодні, серед іншого, можуть відбутися переговори щодо постачання зброї Україні.

– Я думаю, що офіційно, публічно буде закріплення цього нового зовнішньополітичного формату, партнерського формату. А от неофіційно й непублічно, думаю, що безумовно будуть додаткові домовленості: зокрема, про постачання в Україну різних видів зброї або боєприпасів. І про різні форми підтримки України в нинішній складній ситуації, – наголосив політолог.