Зеленський обговорив з Макроном нормандський формат. Перед цим президент Франції говорив із Путіним

Про це в ефірі програми Право на владу повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба .

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Це друга телефонна розмова українського та французького лідерів за тиждень.

– Я щойно приїхав прямо з Офісу президента, де у президента була чергова розмова з президентом Франції. І це друга розмова за тиждень, динаміка дуже інтенсивна.

Він додав, що наразі йде постійне узгодження позицій сторін, щоб виступити з сильної позиції в переговорах з Росією.

На своїй сторінці у Twitter про телефонну розмову повідомив і сам президент України.

– Продовжили діалог з Еммануелем Макроном щодо протидії викликам безпеки та активізації мирного процесу в межах нормандського формату, – зазначив Володимир Зеленський.

Він додав, що сторони узгодили подальші спільні кроки з підтримання стійкості України та посилення фінансової та економічної взаємодії.

Continued dialogue with @EmmanuelMacron on countering security challenges and stepping up the peace process within the Normandy format. Agreed on further joint steps to maintain Ukraine’s stability and enhance financial and economic cooperation. pic.twitter.com/IFSNccIQUm — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 3, 2022

За півтори години до розмови з українським лідером президент Франції мав бесіду з Володимиром Путіним. Під час розмови президент РФ повідомив своєму французькому колезі про “провокаційні” заяви офіційного Києва. Вони також обговорили ситуацію на кордоні України та питання, пов’язані з російськими пропозиціями щодо “гарантій безпеки”.

Напередодні німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що спільними зусиллями сторони нормандського формату змогли відродити цей майданчик для переговорів, хоч для його відновлення було проведено багато переговорів.

Наприкінці січня, 26 числа, у Парижі відбулась зустріч радників глав країн-членів нормандського формату. Під час зустрічі вони обговорили розбіжності у трактуванні Мінських угод та дійшли згоди, що від них не може залежати дотримання режиму припинення вогню на Донбасі. Результатом зустрічі стало спільне комюніке – перший документ, про який вдалося домовитись із 2019 року.

Радники домовилися зустрітися в Берліні. Орієнтовна дата зустрічі – 9 лютого.

Джерела: Право на владу, Володимир Зеленський, Президент Росії

Фото: Володимир Зеленський