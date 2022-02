Зеленський обговорив з Макроном нормандський формат. Перед цим президент Франції говорив із Путіним

Він додав, що наразі йде постійне узгодження позицій сторін, щоб виступити з сильної позиції в переговорах з Росією.

На своїй сторінці у Twitter про телефонну розмову повідомив і сам президент України.

Він додав, що сторони узгодили подальші спільні кроки з підтримання стійкості України та посилення фінансової та економічної взаємодії.

Continued dialogue with @EmmanuelMacron on countering security challenges and stepping up the peace process within the Normandy format. Agreed on further joint steps to maintain Ukraine’s stability and enhance financial and economic cooperation. pic.twitter.com/IFSNccIQUm

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 3, 2022