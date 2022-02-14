У Києві відбулася зустріч канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента України Володимира Зеленського. Сторони обговорили безпеку України, зустріч Нормандської четвірки, загрозу масштабного вторгнення Росії, членство у НАТО та інші питання.

Безпека України

Президент наголосив, що створення умов для безпеки в Європі – неможливе без України. На його думку, ескалація на кордонах нашої держави – загроза для всього світу.

– Безпека України – це безпека Європи, – лаконічно зауважив Зеленський.

Під час зустрічі Олаф Шольц заявив, що якщо Росія оголосить про нову війну, Німеччина знає, що робити. На можливу ескалацію Росії варто очікувати адекватної відповіді.

Нормандська зустріч

Зеленський висловив сподівання, що скоро відбудеться зустріч лідерів Нормандської четвірки. Україна очікує досягнення домовленостей про проведення саміту лідерів Німеччини, Франції та Росії найближчим часом.

– Ми обговорили останні кроки у межах мирного врегулювання. Ми очікуємо, що найближчим часом вдасться провести наступні переговори та домовитися про саміт лідерів Нормандського формату, – заявив президент на пресконференції за підсумками зустрічі з Шольцом.

Можливе повторне вторгнення РФ

Загроза масштабного повторного вторгнення Росії залишається. У цьому не сумніваються ані президент України, ані канцлер Німеччини. Проте лідери вже знають, що робити у разі нападу військ.

– Ми закликаємо Росію скористатися пропозиціями до діалогу. На випадок військової ескалації ми готові на далекосяжні та ефективні санкції, – висловив чітку позицію Шольц.

Німеччина погодила з союзниками та партнерами санкції як відповідь на загрозу миру. Якщо Росія знову порушить суверенітет та територіальну цілісність України, то лідери країн не сидітимуть на місці.

Членство України у НАТО

Україна прагне стати повноцінним членом НАТО та робить усе на шляху до своєї мети. Проте Шольц вважає, що питання членства України в Альянсі наразі неактуальне.

– Щодо членства в Альянсі – наразі неактуально. Трохи дивно, що РФ зробила предметом великих політичних дискусій питання, яке не стоїть нині на порядку денному, – констатував він.

Однак президент України переконаний, що від нас немає сигналу про те, що членство у НАТО неактуальне.

Суверенітет України – не предмет для переговорів

Федеральний канцлер Німеччини переконаний, що суверенітет та територіальна цілісність України – це не предмет для переговорів. Шольц висловив чітку позицію, що подальша військова агресія може мати масштабні політичні та економічні наслідки для Росії.

– Це я наголошу і завтра в Москві, – заявив Шольц на пресконференції за підсумками зустрічі з Зеленським.

Крім того, Олаф Шольц оголосив про кредит для України у розмірі €150 млн. За його словами, це буде швидка виплата.

Президент Володимир Зеленський запропонував Німеччині стати гарантом транзиту газу через Україну. На його думку, потрібно почати стратегічний діалог в енергетичній сфері.