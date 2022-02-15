Чи буде воєнний стан та посилений режим роботи поліції: головні теми Свободи слова на ICTV

На сьогодні немає підстав для запровадження воєнного стану в Україні на фоні загрози повномасштабного російського вторгнення. Такі думки пролунали в студії програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

Учасники дискусії зазначали, що ударних російських груп поки не створено, хоч Кремль і продовжує тримати біля наших кордонів 120-тисячне угруповання військ.

Водночас українські Збройні сили останнім часом не фіксують їх “кардинального збільшення”. Про це в ефірі програми Свобода слова розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він додав, що частина угруповання Росії – в постійному русі між тимчасово окупованим Кримом та Білоруссю.

– Близько 85-87 батальйонно-тактичних груп. Ще 20 батальйонно-тактичних груп спостерігаємо, які знаходяться постійно в русі. Відслідковуємо певну кількість техніки, яка знаходиться постійно в русі, зупиняється, виконує завдання, а потім переміщується в інші місця, – розповів Залужний.

Міністр оборони Олексій Резніков, своєю чергою, запевнив, що біля кордонів України поки не зафіксовано ударних угруповань росіян. Також очільник оборонного відомства переконаний, що ворог не зможе наблизитися до Києва і буде знищений ще на підступах до столиці України.

– Це 82,5 кв. км площі Києва, якщо я не помиляюся. Посередині є Дніпро, наш величезний правий/лівий берег. Тому коли хтось каже, що Київ буде захоплений або впаде за кілька діб, це величезна помилка. Тому я пропоную такий апокаліптичний сценарій навіть не розглядати. Це нісенітниця, – наголосив Резніков.

На тлі загрози нового російського вторгнення по всій Україні проходять військові навчання Заметіль-2022. Їхня мета – злагодження оборони країни. Навчання проходять за стандартами та штабними процедурами, що прийняті у державах НАТО.

– Ми завершили командно-штабну фазу, внаслідок якої нам вдалося створити резервну систему управління, створити угруповання на можливих напрямках дій. На сьогоднішній день я перевіряю їх готовність до практичних дій, – поінформував Валерій Залужний.

Водночас Національна поліція України відсьогодні починає працювати у посиленому режимі, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Правоохоронці збільшують кількість патрулів на вулицях українських міст.

Нацполіція розгортає додаткові ситуаційні центри для цілодобового моніторингу оперативної обстановки в країні. Об’єкти критичної інфраструктури, органи державної влади та місцевого самоврядування беруться під посилену охорону.

– Якщо, наприклад, запроваджується воєнний стан, то всі сили безпеки і оборони надходять у розпорядження головнокомандувача, який визначає їхнє місце в обороні держави. Щодо конкретних пунктів, то вони вже визначені та розташовані, – зазначив Монастирський.

Тим часом міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що для запровадження воєнного стану в Україні поки що підстав немає.

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