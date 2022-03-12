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Факти / Україна / Політика

Кива заочно заарештований, на черзі – міжнародний розшук

Валентина Летяк редакторка стрічки
Кива заочно заарештований, на черзі – міжнародний розшук

Государственное бюро расследований собрало необходимые документы для объявления Ильи Кивы в международный розыск. В ближайшее время их направят в Интерпол.

Два дня назад, 10 марта, следователь судья Лычаковского райсуда Львова удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного управления ДБР и избрал Киве меру пресечения в виде содержания под стражей.

6 марта генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что нардепу Илье Киве объявлено подозрение в государственной измене и нарушении территориальной целостности.

23 февраля, когда россияне отмечали день так называемых защитников, то есть за день до масштабного вторжения России, Илья Кива записал видеоприветствие, в котором фактически пригласил “освободителей” в Украину.

Партия ОПЗЖ 3 марта исключила Киву из своих рядов.

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Джерело: ДБР

Фото: УНІАН

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