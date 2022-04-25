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Факти / Світ / Світові новини

Байден висунув на посаду посла США в Україні Бріджит Брінк

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Бріджит Брінк

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден висунув кандидатуру Бріджит Брінк на посаду надзвичайного та повноважного посла США в Україні.

— Сьогодні президент Байден оголошує про свій намір призначити ветерана американської дипломатії Бріджіт А. Брінк на посаду надзвичайного та повноважного посла в Україні, – йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

Наразі вона обіймає посаду посла США у Словаччині. До цього вона працювала старшим радником і заступником помічника секретаря в Бюро з європейських і євразійських справ Держдепу США.

Повідомляється, що Брінк присвятила 25 років дипломатичної кар’єри просуванню політики США в Європі та Азії.

Брінк має ступінь магістра з міжнародних відносин та політичної теорії в Лондонській школі економіки та політології, а також ступінь бакалавра з політичних наук у Kenyon College. Вона розмовляє російською, вивчила словацьку, сербську, грузинську та французьку мови.

Вперше інформація про ймовірне призначення Бріджит Брінк послом США в Україні з’явилася у грудні 2021 року. Зокрема тоді Київ отримав запит від Вашингтона щодо її призначення послом в Україні. Цю інформацію підтвердив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

З більш детальною біографією Бріджит Брінк ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

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Фото: Bridget Brink

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Джерело: White House

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