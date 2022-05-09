Країни Європейського Союзу продовжують обговорювати ймовірний шостий пакет санкцій проти Росії за повномасштабну війну проти України через позицію Угорщини, яка пригрозила, що не голосуватиме за прийняття нових обмежень доти, доки не буде знайдено “рішення енергетичної безпеки Угорщини”.

Про це із посиланням на офіційного представника ЄС Даніеля Феррі пише CNN.

Як уточняється, заяву про необхідність знайти рішення для угорської безпеки зробив офіційний представник угорського уряду Золтан Ковач, цитуючи прем’єр-міністра Петера Сійярто.

– Ми, угорці, зацікавлені у настанні миру якнайшвидше, – додав він.

Крім того, віцепрем’єр Болгарії Асен Василев заявив в інтерв’ю Національному телебаченню Болгарії (BNT), що його країна не підтримає новий набір санкцій Європейського Союзу проти Росії, якщо не отримає відступів від запропонованої заборони на покупку російської нафти, як і інші країни, які про це попросили.

Як заявив Василев, щодо більшості пунктів проєкту санкцій досягнуто згоди, за винятком тих випадків, коли йдеться про санкції щодо російської нафти. Він сказав, що кілька країн, разом із Угорщиною, Словаччиною та Чехією, все ще мають проблеми із запропонованими останніми санкціями щодо російської нафти.

