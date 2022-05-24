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Факти / Україна / Політика

До України прямує все більше важкого озброєння: Кулеба поговорив з Блінкеном

Валентина Летяк, редакторка стрічки
До України прямує все більше важкого озброєння: Кулеба поговорив з Блінкеном
Фото: МЗС

Глава МЗС України Дмитро Кулеба 24 травня мав розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Він повідомив у Twitter, що говорили про постачання важкого озброєння,  розблокування українського експорту та продовольчу безпеку у глобальному вимірі.

– Говорив із держсекретарем Ентоні Блінкеном, щоб подякувати США за залізну підтримку України. До України прямує все більше озброєння, зокрема важкого, оскільки Росія продовжує свої нищівні атаки на Донбасі, – написав український дипломат.

Кулеба також говорив з американським колегою про шляхи розблокування українського експорту та забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

 

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Напередодні глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що 20 країн зобов’язалися надати Україні протикорабельні ракети Harpoon, реактивні системи, танки і боєприпаси.

Загалом у засіданні контактної групи, яка зібралася вже вдруге, взяли участь представники 47 країн.

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