До України прямує все більше важкого озброєння: Кулеба поговорив з Блінкеном

Травень, 24 в 14:44

Глава МЗС України Дмитро Кулеба 24 травня мав розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Він повідомив у Twitter, що говорили про постачання важкого озброєння, розблокування українського експорту та продовольчу безпеку у глобальному вимірі.

– Говорив із держсекретарем Ентоні Блінкеном, щоб подякувати США за залізну підтримку України. До України прямує все більше озброєння, зокрема важкого, оскільки Росія продовжує свої нищівні атаки на Донбасі, – написав український дипломат.

Кулеба також говорив з американським колегою про шляхи розблокування українського експорту та забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

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Spoke with @SecBlinken to thank the U.S. for its ironclad support of Ukraine. More weapons, including heavy, are headed to Ukraine as Russia continues its devastating attacks in the Donbas. We also discussed ways to unblock Ukraine’s exports and ensure global food security. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2022

Напередодні глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що 20 країн зобов’язалися надати Україні протикорабельні ракети Harpoon, реактивні системи, танки і боєприпаси.

Загалом у засіданні контактної групи, яка зібралася вже вдруге, взяли участь представники 47 країн.