До України прямує все більше важкого озброєння: Кулеба поговорив з Блінкеном

Глава МЗС України Дмитро Кулеба 24 травня мав розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Він повідомив у Twitter, що говорили про постачання важкого озброєння, розблокування українського експорту та продовольчу безпеку у глобальному вимірі.

Spoke with @SecBlinken to thank the U.S. for its ironclad support of Ukraine. More weapons, including heavy, are headed to Ukraine as Russia continues its devastating attacks in the Donbas. We also discussed ways to unblock Ukraine’s exports and ensure global food security.

