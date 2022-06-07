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Факти / Україна / Політика

Зеленський розповів, коли готовий сісти за стіл переговорів з Путіним

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Зеленський путін
Фото: Офіс президента, Depositphotos

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Financial Times заявив, що готовий до прямих переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, але якщо на порядку денному постане “серйозне питання про закінчення війни”.

— З 24 лютого відчуття, що пройшло два життя. У мене особисто і, я думаю, у всіх наших громадян. Відчуття, що минуло 10 років цієї війни. Щоденно стільки всього відбувається, що складно це описати. Ситуація постійно змінюється.

Я незмінний, що після будь-якої війни всі повинні за столом закінчувати війну. Так було в історії всього людства. Я незмінний у цьому напрямку – хочеться це комусь або ні, хочеться це мені, або навпаки. Я готовий до прямих переговорів із президентом Росії, якщо (постане, – Ред.) серйозне питання про закінчення війни, а не просто бла-бла-бла. Я готовий до цього, – сказав він.

Зеленський додав, що “в РФ немає з ким говорити, окрім однієї людини – Володимира Путіна”, додавши, що Україна веде війну “конкретно з Росією”.

Чи може Україна мати мирні відносини у майбутньому з РФ, поки при владі Володимир Путін, Зеленський назвав “дуже складним питанням”.

Зараз дивляться

— На такі питання дуже хочеться відповідати конкретно, а не абстрактно. Але у мене немає конкретної відповіді. Питання війни та миру залежить від бажання двох сторін. Питання війни може залежати від бажання однієї сторони. Так воно і сталося. Росія хотіла цієї війни.

А питання миру – це припинення війни, на жаль, залежить не від однієї сторони. Інакше ми б уже завершили це кровопролиття. Ми не хотіли війни, ми не хочемо війни, у нас немає іншого вибору.

Зеленський в інтерв’ю FT заявив, що “просто не бачить передумов для припинення війни”. За його словами, будь-яку війну потрібно закінчувати за столом переговорів, але позиція “перемоги має бути досягнута на полі бою”.

Президент України також жорстко відповів президенту Франції Еммануелю Макрону, який закликав “не принижувати РФ”.

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Джерело: Financial Times
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