Зеленский рассказал, когда готов сесть за стол переговоров с Путиным

Июнь, 07 в 18:33

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но если в повестке дня встанет “серьезный вопрос об окончании войны”.

— С 24 февраля ощущение, что прошло две жизни. У меня лично и, я думаю, у всех наших граждан. Ощущение, что прошло 10 лет этой войны. Каждый день столько всего происходит, что сложно это описать. Ситуация постоянно меняется. Я неизменный, что после какой-либо войны все должны за столом заканчивать войну. Так было в истории человечества. Я неизменен в этом направлении – хочется это кому-то или нет, хочется это мне, или наоборот. Я готов к прямым переговорам с президентом России, если (встанет, — Ред.) серьезный вопрос об окончании войны, а не просто бла-бла-бла. Я готов к этому, – сказал он.

Зеленский добавил, что “в РФ не с кем говорить, кроме одного человека — Владимира Путина”, добавив, что Украина ведет войну “конкретно с Россией”.

Может ли Украина иметь мирные отношения в будущем с РФ, пока у власти Владимир Путин, Зеленский назвал “очень сложным вопросом”.

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— На такие вопросы очень хочется отвечать конкретно, а не абстрактно. Но у меня нет конкретного ответа. Вопросы войны и мира зависят от желания двух сторон. Вопрос войны может зависеть от желания одной стороны. Так и случилось. Россия желала этой войны. А вопрос мира – это прекращение войны, к сожалению, зависит не от одной стороны. Иначе мы бы уже завершили это кровопролитие. Мы не хотели войны, мы не хотим войны, у нас нет иного выбора.

Зеленский в интервью FT заявил, что “просто не видит предпосылок для прекращения войны”. По его словам, любую войну нужно заканчивать за столом переговоров, но позиция “победы должна быть достигнута на поле боя”.

Президент Украины также жестко ответил президенту Франции Эммануэлю Макрону, который призвал “не унижать РФ”.