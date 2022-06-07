Червень, 07 в 17:27

Розв’язана Росією повномасштабна війна в Україні є глобальною проблемою та може стати початком третьої світової війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю редакторці Financial Times Рулі Халаф.

Глава держави зазначив, що зацікавлений у максимальному об’єднанні світу. Він додав, що західні держави не повинні допускати втоми від війни в Україні, а навпаки повинні об’єднуватися в допомозі нашій державі.

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– Це війна в Європі, вона може бути на ваших кордонах. Ми точно розуміємо, з ким маємо справу… Я зацікавлений сьогодні в об’єднанні світу максимально. Я зацікавлений у позиції китайського лідера і китайського суспільства. Для нас дуже важливо, щоб така велика держава вплинула на те, щоб Росія зупинила цю війну, не підтримувала РФ, – заявив президент.

Зеленський додав, що, попри політичні та економічні розбіжності, які спостерігаються у різних держав світу, загроза початку третьої світової війни повинна бути пріоритетом.

– Я розумію, що є розбіжності різні, і політичні, й економічні, у західного світу, у Китаю. Але мені здається, що такі загрози для суспільства, для цивілізації, як війна, яка може бути початком третьої світової війни, що це пріоритет для будь-якого лідера. І передусім для лідерів великих держав. Тому я дуже зацікавлений, щоб Китай підтримував Україну, – наголосив президент.

Нещодавно Володимир Зеленський закликав світових лідерів поширити санкції на всіх російських чиновників та суддів, які підтримують повномасштабну війну проти України та репресії проти українців.

Президент також розповідав, що Росія окупувала близько 20% території України, а лінія фронту перевищує тисячу кілометрів.