Слуга народу призупинила членство Ковальова, який перебуває на окупованій Херсонщині

Фракція Слуга народу призупинила членство народного депутата України Олексія Ковальова. Про це повідомляє пресслужба фракції політичної партії.

Слуга народу також просить правоохоронців перевірити Ковальова щодо співпраці з ворогом на тимчасово окупованій Херсонщині.

У спільній заяві політпартії та фракції йдеться, що Ковальова обрали до парламенту у виборчому окрузі 186 у Херсонській області та наразі перебуває на тимчасово захопленій території.

— Судячи з його інтерв’ю медіа, він перебуває (на окупованій території, – Ред.) цілком добровільно. Він спілкується з російськими військовими, які не вчиняють щодо нього жодних дій. Він не бере участі у національному спротиві російській агресії та окупації, – йдеться у заяві.

Зазначається, що Ковальов розповідає, що здійснює на тимчасово захопленій території діяльність із надання гуманітарної допомоги. Але при цьому не відвідує пленарні засідання Верховної Ради та не бере участі у голосуванні. Колеги Ковальова у парламенті кажуть, що “адекватних пояснень щодо свого поточного статусу та поведінки” він не надав керівництву фракції.

У Слузі народу зауважують, що це викликає підозру щодо здійснення ним державної зради, адже під час повномасштабного вторгнення РФ на тимчасово захоплених територіях росіяни викрадають чинних та колишніх очільників органів місцевого самоврядування, педагогів, митців, керівників підприємств, проводять примусову мобілізацію чоловіків до окупаційних військ.

Тому фракція ухвалила рішення щодо призупинення членства Ковальова та звернулася до генпрокурора Ірини Венедіктової, глави СБУ Івана Баканова із закликом порушити відповідну кримінальну справу.

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В її межах має відбутися ретельне та всебічне розслідування всіх фактів та обставин перебування Ковальова на тимчасово захопленій території та його спілкування з окупаційними військами. За висновками слідства партія та фракція ухвалять політичні рішення щодо цього депутата.

Джерело: Юлія Палійчук

Фото: Олексі Ковальов