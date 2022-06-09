Червень, 09 в 9:48

Цьогоріч у топ-5 найвпливовіших людей за версією видання Time, окрім президента Володимира Зеленського, – Ілон Маск, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, медичні працівники, які боролися з Covid-19, та президент США Джозеф Байден.

Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський.

Він зауважив, що цей перелік складено у час, коли в Європі триває найстрашніша війна за останні 77 років – війна, яку ми, на жаль, поки що не можемо зупинити.

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– Коли я дізнався що мене вибрали як людину року, то сприйняв це як відзнаку того, що роблять усі наші люди, – сказав Зеленський.

За його словами, на другому місці у топі – Ілон Маск – людина, яка запускає ракети в космос. Але думки світових лідерів наразі зайняті не Маском, а тим, хто запускає ракети у мирних людей, наголосив Зеленський.