Ми можемо зупинити шантаж Путіна: Зеленський звернувся до найвпливовіших лідерів
Цьогоріч у топ-5 найвпливовіших людей за версією видання Time, окрім президента Володимира Зеленського, – Ілон Маск, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, медичні працівники, які боролися з Covid-19, та президент США Джозеф Байден.
Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський.
Він зауважив, що цей перелік складено у час, коли в Європі триває найстрашніша війна за останні 77 років – війна, яку ми, на жаль, поки що не можемо зупинити.
– Коли я дізнався що мене вибрали як людину року, то сприйняв це як відзнаку того, що роблять усі наші люди, – сказав Зеленський.
За його словами, на другому місці у топі – Ілон Маск – людина, яка запускає ракети в космос. Але думки світових лідерів наразі зайняті не Маском, а тим, хто запускає ракети у мирних людей, наголосив Зеленський.
– За 105 днів повномасштабної війни Росія використала проти України 2 600 різних ракет, і більшість з них влучили в цивільні об’єкти – залізниці, мости, університети та навіть житлові будинки, – розповів президент.