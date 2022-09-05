Вересень, 05 в 15:21

У понеділок, 5 вересня, під час робочого візиту до Брюсселя прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори на тему енергетики з віцепрезидентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем.

За словами Шмигаля, однією з ключових тем розмови було запровадження повного ембарго на російські енергоносії, а також інтеграція нашої держави в енергетичний ринок Євросоюзу.

– Серед наших пріоритетів у боротьбі з агресором – запровадження повного енергетичного ембарго. Посилення санкцій проти РФ та інтеграцію України в енергетичний ринок ЄС обговорили з віцепрезидентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем у Брюсселі. Подякував ЄС за послідовну політику, – поінформував Шмигаль у своєму Twitter-акаунті.

Among our priorities in the fight against the aggressor is the enforcement of a total energy embargo. Discussed strengthening sanctions & ???????? integration into the ???????? energy market with the VP of @EU_Commission @MarosSefcovic in Brussels. Thanked #EU for the consistent policy. pic.twitter.com/V6SBjohWqi Зараз дивляться — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 5, 2022

Шефчович, своєю чергою, повідомив, що відбулася дискусія щодо питання енергетичної безпеки.

– Ми маємо намір вивести співпрацю між Україною та ЄС в галузі критично важливої сировини на новий рівень у контексті відновлення України, – зазначив він.

Glad to welcome my friend, Prime Minister @Denys_Shmyhal. We’re set to bring ???????????????? cooperation on critical raw materials to the next level in the context of Ukraine’s recovery. A valuable discussion on ways to facilitate the progress as well as on the issue of #energysecurity. pic.twitter.com/dzul9mGhkP — Maroš Šefčovič???????? (@MarosSefcovic) September 5, 2022

Як уточнили в пресслужбі Кабінету міністрів, прем’єр також порушив питання спроможностей української енергетики. Шмигаль виступив за збільшення експорту електроенергії з України до Європейського Союзу на тлі зниження залежності країн Європи від енергоносіїв з РФ.

Як пояснив очільник Кабміну, експорт електроенергії з України може замінити суттєві обсяги імпорту російського газу. За словами Шмигаля, зараз потужність енергетичного експорту з нашої держави до Європи становить 300 МВт, тоді як потенціал – майже всемеро більший (до 2000 МВт).

Прем’єр наголосив, що Україна також має великі сховища газу та може стати своєрідним “газовим сейфом” для Європи.

З огляду на статус кандидата на членство в ЄС, який нещодавно отримала наша країна, Кабмін планує прискорити інтеграцію в енергетичний ринок ЄС.