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Факти / Україна

Україна як “газовий сейф”: Шмигаль розповів ЄС про можливості української енергетики

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Україна як “газовий сейф”: Шмигаль розповів ЄС про можливості української енергетики
Фото: Урядовий портал

У понеділок, 5 вересня, під час робочого візиту до Брюсселя прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори на тему енергетики з віцепрезидентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем.

За словами Шмигаля, однією з ключових тем розмови було запровадження повного ембарго на російські енергоносії, а також інтеграція нашої держави в енергетичний ринок Євросоюзу.

– Серед наших пріоритетів у боротьбі з агресором – запровадження повного енергетичного ембарго. Посилення санкцій проти РФ та інтеграцію України в енергетичний ринок ЄС обговорили з віцепрезидентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем у Брюсселі. Подякував ЄС за послідовну політику, – поінформував Шмигаль у своєму Twitter-акаунті.

Шефчович, своєю чергою, повідомив, що відбулася дискусія щодо питання енергетичної безпеки.

– Ми маємо намір вивести співпрацю між Україною та ЄС в галузі критично важливої сировини на новий рівень у контексті відновлення України, – зазначив він.

Як уточнили в пресслужбі Кабінету міністрів, прем’єр також порушив питання спроможностей української енергетики. Шмигаль виступив за збільшення експорту електроенергії з України до Європейського Союзу на тлі зниження залежності країн Європи від енергоносіїв з РФ.

Як пояснив очільник Кабміну, експорт електроенергії з України може замінити суттєві обсяги імпорту російського газу. За словами Шмигаля, зараз потужність енергетичного експорту з нашої держави до Європи становить 300 МВт, тоді як потенціал – майже всемеро більший (до 2000 МВт).

Прем’єр наголосив, що Україна також має великі сховища газу та може стати своєрідним “газовим сейфом” для Європи.

З огляду на статус кандидата на членство в ЄС, який нещодавно отримала наша країна, Кабмін планує прискорити інтеграцію в енергетичний ринок ЄС.

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Джерело: Урядовий портал
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