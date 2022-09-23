Вересень, 23 в 18:09

Рішення президента Росії Володимира Путіна призвати 300 тис. резервістів для посилення своїх військ в Україні, найімовірніше, затягне війну, а не вплине на її результат.

Про це йдеться в колонці американського видання Bloomberg, яке проаналізувало ситуацію і зібрало думки експертів.

Видання пише, що призов може дати Путіну час для реалізації ширшої стратегії, зокрема із загостренням енергетичної кризи в Європі та загрозою ядерного удару по незазначених цілях, спрямованої на підрив іноземної військової та фінансової підтримки зусиль Києва.

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Bloomberg вказує, що все, що пов’язано з рішенням Путіна про часткову мобілізацію, створює нові запитання, зокрема щодо доцільності самої цифри призовників, швидкості, якості і цілей масових навчань, які ось-ось почнуться.

– Але елементарна математика показує, що програма поетапного призову виявиться, ймовірно, відновленням потенціалу і ротацією виснажених бойових частин, ніж створенням свіжих сил, здатних кинути Україну в оборону, – пише Bloomberg, посилаючись на думки військових аналітиків від Вашингтона до Москви.

Наразі Росія не тільки втратила в Україні близько 80 тис. солдатів убитими і пораненими, за оцінками союзників Києва, а й в умовах нестачі особового складу для ротації багато військ уже восьмий місяць перебувають у польових умовах.

– Я не впевнений, що це рівносильно ескалації, але це подовжує час, який знадобиться Україні для перемоги. І це може бути значним, – сказав Ігор Левченко, керівник відділу стратегічного моделювання київського аналітичного центру Нова геополітика.

Одним із небагатьох стратегічних успіхів Росії було сповільнення поставок зброї із США та інших країн-союзників до України шляхом погроз щодо ескалації. За словами Левченка, постачання кожної системи озброєнь – від протитанкових ракет Javelin до реактивних систем залпового вогню HIMARS – відкладають через побоювання, що її передача може спровокувати відповідні дії Росії.

Він вважає, що озброєна ракетами великої дальності ATACMS, які США відмовляються постачати, а також літаками і танками Abrams, Україна може повернути втрачену територію за кілька тижнів. Утримання цієї зброї є “прямим результатом стратегічного мислення російських політиків і військових, а нещодавня ядерна погроза Путіна ризикує посилити сумніви у Вашингтоні.

– Це дуже погана історія для України, – каже Левченко.

Раніше прессекретар Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер заявив, що США, як і раніше, націлені на відкриті та чіткі переговори з Україною та іншими її союзниками щодо своїх потреб, включно із середніми та довгостроковими потребами у зброї.

– Я не бачу, щоб на переговори вплинула ця ситуація, – сказав він, посилаючись на нещодавні кроки Росії, зокрема проведення окупантами фіктивних референдумів на території України.

Райдер також додав, що США розглянуть “різні можливості найближчими днями”, відповідаючи на запитання про те, чи може Америка ще послати танки Abrams.

Bloomberg посилається на анонімного європейського чиновника, який заявив, що наразі немає жодних змін у позиції союзників України або їхній підтримці контрнаступу Києва, хоча вони зазначили, що це може змінитися.

Видання, посилаючись на військових аналітиків і чиновників за межами України, пише, що вони також висловили скептицизм щодо здатності часткової мобілізації Росії змінити траєкторію війни на місцях.

Російське військове керівництво опиниться перед дилемою: або спрямувати війська дуже низької якості, сформовані з призовників, або витратити час на підготовку військ вищої якості. Однак у будь-якому випадку нові підрозділи будуть погано оснащені, йдеться в матеріалі.

– 300 тис. додаткових військ недостатньо для того, щоб Росія могла просунутися в Україні. Цього достатньо, щоб зупинити український наступ і закріпити контроль над територіями, які зараз контролюють російські війська, – сказав Павло Золотарьов, російський генерал у відставці, який наразі є аналітиком Інституту досліджень США і Канади в Москві.

Часткова мобілізація “навряд чи зможе створити ефективних солдатів” або заблокувати можливості України з повернення територій у зимовий період, зробив висновок у своїх останніх оцінках Інститут вивчення війни (ISW), американський аналітичний центр, що відстежує конфлікт у щоденних звітах.

Наступ України продовжує прогресувати, але сповільнився після стрімких успіхів на початку цього місяця на північному сході Харківської області.

Марк Гертлінг, колишній командувач сухопутними військами США в Європі, вказав на обмежені можливості Росії та серйозні недоліки в методах базової підготовки, які він бачив під час відвідування російських військових.

– Це було жахливо… Знайомство з гвинтівками замість відпрацювання навичок, елементарне надання першої медичної допомоги, дуже мало симуляторів для економії ресурсів і… найголовніше… жахливе керівництво з боку “сержантів”, – написав Гертлінг у Twitter.

Putin’s announced mobilization of 300,000 “reservists” was jaw-dropping to me this morning, but not for the reason some might suspect. Why? Because know how Russian soldiers are trained, in basic training & in their units. A brief ???? on some fun facts. 1/ — Mark Hertling (@MarkHertling) September 21, 2022

Майкл Кофман, фахівець із російських Ззбройних сил із вашингтонського аналітичного центру з питань безпеки CNA, сказав у подкасті, що мета в 300 тис. осіб, найімовірніше, “умовна”. За його словами, у російських командирів буде здебільшого мало варіантів, щоб вирішити, що робити з новими призовниками.

Одним із варіантів було б поповнення наявних російських бойових тактичних груп в Україні, багато з яких, за словами Кофмана, укомплектовані на 40%-50% від їхньої передбачуваної чисельності. Але більшість російських тренувань проходить всередині підрозділів, забираючи дефіцитних і виснажених офіцерів для виконання роботи.

Інший шлях – створення великих, легкоозброєних і моторизованих підрозділів для простого утримання лінії на оборонних позиціях. Третій шлях – створення боєздатних частин, здатних замінити виснажені війська на фронті, але це потребуватиме значного часу та інвестицій, щоб довести їх до необхідного рівня.

– Наслідки цього такі, що Росія може спробувати зупинити погіршення ситуації у своїх збройних силах і спробувати вирішити кількісний аспект, – сказав він.

Однак, заявив Кофман, Росія не зможе виправити якість військовослужбовців, бо вже було витрачено найкраще обладнання, боєприпаси і втрачено найкращих російських офіцерів, а отже питання низького “морального духу буде вічним”.