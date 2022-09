Рішення президента Росії Володимира Путіна призвати 300 тис. резервістів для посилення своїх військ в Україні, найімовірніше, затягне війну, а не вплине на її результат.

Про це йдеться в колонці американського видання Bloomberg, яке проаналізувало ситуацію і зібрало думки експертів.

Видання пише, що призов може дати Путіну час для реалізації ширшої стратегії, зокрема із загостренням енергетичної кризи в Європі та загрозою ядерного удару по незазначених цілях, спрямованої на підрив іноземної військової та фінансової підтримки зусиль Києва.

Bloomberg вказує, що все, що пов’язано з рішенням Путіна про часткову мобілізацію, створює нові запитання, зокрема щодо доцільності самої цифри призовників, швидкості, якості і цілей масових навчань, які ось-ось почнуться.

Наразі Росія не тільки втратила в Україні близько 80 тис. солдатів убитими і пораненими, за оцінками союзників Києва, а й в умовах нестачі особового складу для ротації багато військ уже восьмий місяць перебувають у польових умовах.

Одним із небагатьох стратегічних успіхів Росії було сповільнення поставок зброї із США та інших країн-союзників до України шляхом погроз щодо ескалації. За словами Левченка, постачання кожної системи озброєнь – від протитанкових ракет Javelin до реактивних систем залпового вогню HIMARS – відкладають через побоювання, що її передача може спровокувати відповідні дії Росії.

Він вважає, що озброєна ракетами великої дальності ATACMS, які США відмовляються постачати, а також літаками і танками Abrams, Україна може повернути втрачену територію за кілька тижнів. Утримання цієї зброї є “прямим результатом стратегічного мислення російських політиків і військових, а нещодавня ядерна погроза Путіна ризикує посилити сумніви у Вашингтоні.

Раніше прессекретар Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер заявив, що США, як і раніше, націлені на відкриті та чіткі переговори з Україною та іншими її союзниками щодо своїх потреб, включно із середніми та довгостроковими потребами у зброї.

Райдер також додав, що США розглянуть “різні можливості найближчими днями”, відповідаючи на запитання про те, чи може Америка ще послати танки Abrams.

Bloomberg посилається на анонімного європейського чиновника, який заявив, що наразі немає жодних змін у позиції союзників України або їхній підтримці контрнаступу Києва, хоча вони зазначили, що це може змінитися.

Видання, посилаючись на військових аналітиків і чиновників за межами України, пише, що вони також висловили скептицизм щодо здатності часткової мобілізації Росії змінити траєкторію війни на місцях.

Російське військове керівництво опиниться перед дилемою: або спрямувати війська дуже низької якості, сформовані з призовників, або витратити час на підготовку військ вищої якості. Однак у будь-якому випадку нові підрозділи будуть погано оснащені, йдеться в матеріалі.

Часткова мобілізація “навряд чи зможе створити ефективних солдатів” або заблокувати можливості України з повернення територій у зимовий період, зробив висновок у своїх останніх оцінках Інститут вивчення війни (ISW), американський аналітичний центр, що відстежує конфлікт у щоденних звітах.

Наступ України продовжує прогресувати, але сповільнився після стрімких успіхів на початку цього місяця на північному сході Харківської області.

Марк Гертлінг, колишній командувач сухопутними військами США в Європі, вказав на обмежені можливості Росії та серйозні недоліки в методах базової підготовки, які він бачив під час відвідування російських військових.

Putin’s announced mobilization of 300,000 “reservists” was jaw-dropping to me this morning, but not for the reason some might suspect.

Why? Because know how Russian soldiers are trained, in basic training & in their units.

A brief ???? on some fun facts. 1/

— Mark Hertling (@MarkHertling) September 21, 2022