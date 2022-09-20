Вересень, 20 в 20:04

Проведення фейкових референдумів у “Л/ДНР” – свідчення панічних та істеричних настроїв російського керівництва, тому що їм треба якось відповідати на успіхи Збройних сил України та дати якусь відповідь самим росіянам, які незадоволені ситуацією на фронті.

Про це у коментарі Фактам ICTV розповів Ігор Рейтерович, політолог та політичний консультант.

За його словами, Кремль проведенням цих “референдумів” намагається підняти ставки у відносинах із нашими західними партнерами. Тобто Путін показує, що він готовий іти до кінця – анексувати ці території України, на яких тоді діятимуть закони РФ, зокрема оборонна концепція про застосування ядерної зброї.

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На думку політолога, погрози застосування ядерної зброї малореальні. Тут Росія більше хоче налякати.

Також проведення “референдумів” дасть можливість оголосити часткову мобілізацію по всій Росії. У Кремлі будуть говорити, що “йдеться про захист територій Російської Федерації”.

– Типу немає вже ніякої “спеціальної військової операції”, а вже є вітчизняна війна… У найближчі кілька місяців вони можуть зібрати від 50 до 100 тис. людей… Звичайно, цих людей треба ще навчити та екіпірувати, але можливість провести мобілізацію з’явиться, – вважає Рейтерович.

Ще однією причиною швидкого проведення “референдумів” є бажання Путіна схилити Зеленського до переговорів.

– Зеленський говорив, що жодних перемовин із Росією не буде, якщо вона проведе свої фейкові референдуми. Але Путін не рахується із Зеленським та Україною. Йому важливо передати повідомлення на Захід. Путін завжди піднімає ставки, – наголошує Ігор Рейтерович.

Політолог зауважив, що після референдумів у Росії можуть заговорити про приєднання анексованих територій Луганської та Донецької областей до РФ, як колись було з Абхазією, Осетією, Придністров’ям. Проте результати тих референдумів не імплементували.

– Там типу голосували за приєднання до Росії, але РФ не робила наступного кроку. З “ЛНР” та “ДНР” може бути така ж історія. Кремль цими папірцями буде розмахувати, кричати про право нації на самовизначення і вимагати перемовин. Також у РФ вважають, що референдуми відтермінують активні бойові дії та зможуть отримати оперативну паузу, щоб накопичити сили для наступу, – наголошує Ігор Рейтерович.

Путіну наразі немає чого втрачати, бо ситуація всередині країни погіршилася. Погіршилися відносини з тими країнами, які займали нейтральну позицію.

На думку політичного експерта, після проведення псевдореферендумів на полі бою нічого не зміниться.

– Вони і далі будуть отримувати від нас удари. ЗСУ будуть продовжувати наступ і повертати території кілометр за кілометром… Росія може розмахувати ядерною зброєю, але ймовірність її застосування мінімальна, – вважає Ігор Рейтерович.

За його словами, проведення “референдумів” – це більше дипломатична гра Путіна.