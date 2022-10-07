Десятки звільнених міст та сіл на Херсонщині та удари РФ по Запоріжжю: що відбувається на 226-й день війни (онлайн)
Росія двічі завдала ракетних ударів по Запоріжжю. Відомо про шістьох загиблих, але рятувальні роботи все ще тривають.
Країни Євросоюзу ухвалили восьмий пакет санкцій проти Росії.
В ЗСУ повідомили, що російська авіація завдала ракетного удару по Україні з території Білорусі вперше з серпня.
Командири полку Азов дали першу пресконференцію після обміну. Вони розповіли про те, що РФ намагалася їх завербувати.
На думку британських розвідників, Росія постала перед вибором – вивести сили з-під Херсона чи втримати його.
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