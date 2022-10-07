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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Десятки звільнених міст та сіл на Херсонщині та удари РФ по Запоріжжю: що відбувається на 226-й день війни (онлайн)

Десятки звільнених міст та сіл на Херсонщині та удари РФ по Запоріжжю: що відбувається на 226-й день війни (онлайн)

Росія двічі завдала ракетних ударів по Запоріжжю. Відомо про шістьох загиблих, але рятувальні роботи все ще тривають.

Країни Євросоюзу ухвалили восьмий пакет санкцій проти Росії.

В ЗСУ повідомили, що російська авіація завдала ракетного удару по Україні з території Білорусі вперше з серпня.

Командири полку Азов дали першу пресконференцію після обміну. Вони розповіли про те, що РФ намагалася їх завербувати.

На думку британських розвідників, Росія постала перед вибором – вивести сили з-під Херсона чи втримати його.

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00:23 - 07 жовтня

Президент України зустрівся з адміністратором Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Самантою Павер. Вони обговорили подробиці конкретних програм, розроблених із метою розбудови безпечного простору та відновлення України.

Зокрема, Агентство США ухвалило рішення про виділення $55 млн для підготовки інфраструктури теплопостачання України до зими під час боротьби з російською армією.

– Наша головна мета – підготовка до зими, створення гідних умов для проживання населення на звільнених територіях та відновлення критичної інфраструктури. Є велике та амбітне, що буде після перемоги України, а є те, що потрібно зараз і де ви зможете нам допомогти, – зазначив президент.

Зеленський подякував за економічну та оборонну підтримку США, відзначивши черговий американський пакет допомоги у розмірі $1,1 млрд і рішення про виділення загалом понад $12 млрд.

У межах зустрічі президент вручив Саманті Павер орден княгині Ольги I ступеня, яким її відзначено за вагомий внесок у розбудову міждержавної співпраці та послідовну підтримку України.

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