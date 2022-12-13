Зеленський оперативно підписав закон про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва
Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений сьогодні законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК).
Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради. В картці документа №5369 зазначено, що його повернуто з підписом глави держави.
Український парламент у вівторок, 13 грудня, ухвалив законопроєкт у цілому. Документ був ініційований президентом.
Він містить такі ключові положення:
- Окружний адміністративний суд міста Києва буде ліквідований.
- Замість нього буде утворений Київський міський окружний адміністративний суд із місцезнаходженням у столиці України.
- Територіальна юрисдикція нового суду буде поширюватися на місто Київ.
Закон набере чинності з дня, наступного після його опублікування.
– З дня набрання чинності цим законом Окружний адміністративний суд міста Києва припиняє здійснення правосуддя, – зазначається в документі.
До початку роботи новоутвореного Київського міського окружного адміністративного суду справи буде розглядати Київський окружний адміністративний суд.
Президент також підписав ініційований ним законопроєкт №5370. Ним вносяться зміни до Закону України Про судоустрій і статус суддів у зв’язку з ліквідацією ОАСК.
Володимир Зеленський ініціював ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва ще в квітні 2021 року. Тоді він вніс до Верховної Ради законопроєкти, підтримані сьогодні нардепами.
Глава держави аргументував прохання ліквідувати ОАСК тим, що цей суд втратив довіру, адже неодноразово був фігурантом скандалів і ухвалював сумнівні рішення.