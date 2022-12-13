Грудень, 13 в 21:54

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений сьогодні законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК).

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради. В картці документа №5369 зазначено, що його повернуто з підписом глави держави.

Український парламент у вівторок, 13 грудня, ухвалив законопроєкт у цілому. Документ був ініційований президентом.

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Він містить такі ключові положення:

Окружний адміністративний суд міста Києва буде ліквідований.

Замість нього буде утворений Київський міський окружний адміністративний суд із місцезнаходженням у столиці України.

Територіальна юрисдикція нового суду буде поширюватися на місто Київ.

Закон набере чинності з дня, наступного після його опублікування.

– З дня набрання чинності цим законом Окружний адміністративний суд міста Києва припиняє здійснення правосуддя, – зазначається в документі.

До початку роботи новоутвореного Київського міського окружного адміністративного суду справи буде розглядати Київський окружний адміністративний суд.

Президент також підписав ініційований ним законопроєкт №5370. Ним вносяться зміни до Закону України Про судоустрій і статус суддів у зв’язку з ліквідацією ОАСК.

Володимир Зеленський ініціював ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва ще в квітні 2021 року. Тоді він вніс до Верховної Ради законопроєкти, підтримані сьогодні нардепами.

Глава держави аргументував прохання ліквідувати ОАСК тим, що цей суд втратив довіру, адже неодноразово був фігурантом скандалів і ухвалював сумнівні рішення.