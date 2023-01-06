США передадуть Україні бронемашини Bradley, Німеччина – Marder та ЗРК Patriot: що відбувається на 317-й день війни (онлайн)
Росія тримає в Криму та Білорусі носії ядерної зброї, повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов;
Після розмови між президентом США Джо Байденом та канцлером ФРН Олафом Шольцом, Німеччина погодилася передати Україні ЗРК Patriot;
Ватажок ПВК Вагнера Євгеній Пригожин набирає для війни в Україні політичних в’язнів із Чечні, повідомили в ГУР.
Окупаційні війська РФ завдали удару по центру Херсона, в результаті чого є загиблий, повідомили в ОВА.
Норвегія передала Україні 10 тисяч артилерійських снарядів.
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