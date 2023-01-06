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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
США передадуть Україні бронемашини Bradley, Німеччина – Marder та ЗРК Patriot: що відбувається на 317-й день війни (онлайн)

США передадуть Україні бронемашини Bradley, Німеччина – Marder та ЗРК Patriot: що відбувається на 317-й день війни (онлайн)

Росія тримає в Криму та Білорусі носії ядерної зброї, повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов;

Після розмови між президентом США Джо Байденом та канцлером ФРН Олафом Шольцом, Німеччина погодилася передати Україні ЗРК Patriot;

Ватажок ПВК Вагнера Євгеній Пригожин набирає для війни в Україні політичних в’язнів із Чечні, повідомили в ГУР.

Окупаційні війська РФ завдали удару по центру Херсона, в результаті чого є загиблий, повідомили в ОВА.

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00:12 - 06 січня

Росія повинна вивести свої війська з України, а не оголошувати про 36-годинне “різдвяне перемир’я”, якщо хоче досягти миру.

Про це написав глава британського МЗС Джеймс Клеверлі на своїй сторінці у Twitter.

– 36-годинна пауза в російських атаках нічого не дасть для просування перспектив миру. Росія повинна остаточно вивести свої війська, відмовитися від незаконного контролю над українською територією і припинити варварські напади на невинних цивільних осіб, – написав він.

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