Січень, 31 в 14:33

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати не відправлятимуть винищувачі F-16 до України. Координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі підтримав таку позицію Байдена.

Кірбі наголосив, що замість винищувачів F-16 США надають ЗСУ значну допомогу, зокрема танками Abrams.

Своєю чергою президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що союзники України повинні припинити проводити будь-які червоні лінії та нарешті передати українцям сучасні винищувачі та далекобійні ракети.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 24 січня 2023 року повідомив, що його колеги з Європи вже взяли в опрацювання питання щодо передавання Україні винищувачів F-16. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Що відомо про винищувач F-16, який західні партнери можуть передати для захисту українських міста та селищ від окупантів – читайте на Фактах ICTV.

Винищувач F-16 (General Dynamics F-16 Fighting Falcon) – американський винищувач четвертого покоління.

Факти ICTV зібрали інформацію про його технічні характеристики та бойове озброєння.

Загалом він був розроблений 1974 року компанією General Dynamics. За своєї універсальності він досить недорогий.

Технічні характеристики F-16

довжина – 15,03 м;

висота – 5,09 м;

розмах крила – 9,45 м (з ракетами – 10,0 м);

маса з двигуном F100 – 8 910/9 358 кг, з двигуном F110 – 9 017/9 466 кг;

максимальна швидкість – 2 120 км/год на висоті 12 200 м;

екіпаж – 1 особа.

Озброєння F-16

стрілецько-гарматне: 1×20-мм шестиствольна гармата M61A1 (боєзапас – 511 снарядів);

ракети повітря-повітря – AIM-7, 6xAIM-9, 6xAIM-120, AIM-132, Python 3, Python 4, Derby, Sky Flash, Magic 2;

ракети повітря-поверхня – 6xAGM-65A/B/D/G, AGM-45, 2xAGM-84, 4xAGM-88, AGM-154 JSOW, AGM-158 JASSM, Penguin Mk;

кориговані бомби – 4xGBU-10, 6xGBU-12, GBU-15, GBU-22, GBU-24, GBU-27, 4xGBU-31 JDAM;

кориговані касетні бомби – CBU-103, CBU-104, CBU-105;

вільнопадаючі бомби – Mark 82, 8xMark 83, Mark 84.

Ціна F-16

Вартість винищувача назвати важко, враховуючи велику кількість версій F-16. Однак вона може коливатися в розмірі від $35 до 55 млн.