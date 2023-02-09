Лютий, 09 в 13:26

Україна у своїй боротьбі за свободу не покладається на слова – вона діє. До того ж Україна неодмінно стане членом Євросоюзу.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у своєму виступі у Європарламенті у Брюсселі.

За його словами, Україна не пасує перед ворогом – Україна стоїть, українці змінюються.

Зараз дивляться

Президент наголосив, що Європа завжди залишатиметься вільною, допоки ми разом та дбаємо про нашу Європу.

– Дбаємо про European way of life (Європейський спосіб життя), – зауважив Зеленський.

Він також зауважив, що доля Європи ніколи не залежала лише від політиків, і не повинно існувати такої ілюзії зараз.

– Вперше у своїй історії ЄС надає військову допомогу такого масштабу. І вперше в історії готує, я вірю, позитивну оцінку внутрішнім реформам в європейській країні, яка захищається у цій тотальній війні і одночасно з веденням війни модернізує свої інституції. Ми наближаємось до Євросоюзу. Україна буде членом ЄС, – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський звернувся до людей усіх професій: бізнесменів, фермерів, студентів, школярів, залізничників, рятувальників, артистів, науковців тощо. За його словами, кожен із нас є важливим для суспільства.

– Кожен і кожна – важливі. Кожен і кожна – сильні. Кожен і кожна здатні вплинути на наш спільний результат, на нашу спільну перемогу, – наголосив президент.

У своєму виступі очільник держави подякував усім тим, хто підтримував та підтримує Україну в цій історичній боротьбі.

Президент Володимир Зеленський завершив свою промову під гучні оплески, після чого пролунав гімн України та ЄС.

Читайте Зеленський прибув до Брюсселя разом із Макроном

Президент Володимир Зеленський у своєму виступі у Європарламенті заявив, що для України шлях до Європи – це шлях додому.