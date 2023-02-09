Лютий, 09 в 12:20

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі Європа живе за принципом, коли держави прагнуть бути соціальними, а суспільства відкритими.

Про це президент сказав у своєму виступі у Європарламенті у Брюсселі.

За його словами, цей візит до Брюсселю – це захист шляху України додому.

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– Зараз я тут, щоб захистити шлях усіх українців додому… Тотальна війна, розв’язана Росією… її загроза лише в тому, що є диктатор із шаленими запасами радянської зброї та зброї від інших диктатур, зокрема від іранського режиму, – сказав Зеленський.

Він наголосив, що для Європи та України є великою цінністю людське життя, а ось в Росії людське життя нічого не варте.

За словами президента України, для Кремля важлива лише керівна верхівка та їхні власні гаманці, а решта народу – всі 140 млн – це просто тіла.

– Всі інші для Кремля, всі 140 мільйонів громадян – лише тіла, здатні нести зброю в Україну, тримати інших в покорі або тримати в покорі себе, – заявив Володимир Зеленський.

Очільник держави зауважив перед європарламентаріями, що російський режим ненавидить будь-яку соціальність, а тому свідомо підтримує ксенофобію.

– Він (російський режим) намагається зробити частиною нормальності на нашому континенті все те нелюдське, що було у 1930-1940-х роках. Але чи це навічно? Питання для всіх нас. Відповідь – ні, – заявив Зеленський.

Перед початком виступу українського президента голова Європарламенту Роберта Мецола висловила підтримку Україні та заявила, що Європа має зробити все, щоб допомогти українцям перемогти у війні.