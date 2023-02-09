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Факти / Україна / Політика

Зеленський прибув до Брюсселя разом із Макроном

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Зеленський прибув до Брюсселя

Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя разом із французьким лідером Еммануелем Макроном.

Фото зустрічі українського лідера оприлюднила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

– Ласкаво просимо до Брюсселя, дорогий Володимире Зеленський. До серця європейської родини, до якої належить Україна. Ми підтримуватимемо Україну на кожному кроці до нашого Союзу, – наголосила вона.

Як відомо, Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів Євросоюзу в Брюсселі. Крім того, він виступить перед Європарламентом.

– Історичний день для Європи. З гордістю повідомляю, що президент України Володимир Зеленський буде в Європарламенті сьогодні зранку. Щоб звернутися до людей Європи з Дому європейської демократії, – поінформувала в своєму Twitter голова Європарламенту Роберта Мецола.

Фото: Twitter Урсули фон дер Ляєн

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