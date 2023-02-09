Лютий, 09 в 11:14

Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя разом із французьким лідером Еммануелем Макроном.

Фото зустрічі українського лідера оприлюднила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

– Ласкаво просимо до Брюсселя, дорогий Володимире Зеленський. До серця європейської родини, до якої належить Україна. Ми підтримуватимемо Україну на кожному кроці до нашого Союзу, – наголосила вона.

???????????????? Welcome to Brussels, dear @ZelenskyyUa Зараз дивляться The heart of the European family, in which Ukraine belongs. We will support Ukraine every step of the way towards our Union. pic.twitter.com/eELXeZYmM5 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 9, 2023

Як відомо, Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів Євросоюзу в Брюсселі. Крім того, він виступить перед Європарламентом.

– Історичний день для Європи. З гордістю повідомляю, що президент України Володимир Зеленський буде в Європарламенті сьогодні зранку. Щоб звернутися до людей Європи з Дому європейської демократії, – поінформувала в своєму Twitter голова Європарламенту Роберта Мецола.

A historic day for Europe. Proud to announce that the President of Ukraine @ZelenskyyUA will be at @Europarl_EN this morning. To address the people of Europe from the House of European democracy. ???????????????? — Roberta Metsola (@EP_President) February 9, 2023

Фото: Twitter Урсули фон дер Ляєн