Зеленський прибув до Брюсселя разом із Макроном
Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя разом із французьким лідером Еммануелем Макроном.
Фото зустрічі українського лідера оприлюднила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
– Ласкаво просимо до Брюсселя, дорогий Володимире Зеленський. До серця європейської родини, до якої належить Україна. Ми підтримуватимемо Україну на кожному кроці до нашого Союзу, – наголосила вона.
???????????????? Welcome to Brussels, dear @ZelenskyyUaЗараз дивляться
The heart of the European family, in which Ukraine belongs.
We will support Ukraine every step of the way towards our Union. pic.twitter.com/eELXeZYmM5
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 9, 2023
Як відомо, Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів Євросоюзу в Брюсселі. Крім того, він виступить перед Європарламентом.
– Історичний день для Європи. З гордістю повідомляю, що президент України Володимир Зеленський буде в Європарламенті сьогодні зранку. Щоб звернутися до людей Європи з Дому європейської демократії, – поінформувала в своєму Twitter голова Європарламенту Роберта Мецола.
A historic day for Europe.
Proud to announce that the President of Ukraine @ZelenskyyUA will be at @Europarl_EN this morning.
To address the people of Europe from the House of European democracy.
????????????????
— Roberta Metsola (@EP_President) February 9, 2023