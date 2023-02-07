РФ благає про переговори і шукає посередників – Данілов

Лютий, 07 в 11:37

В Росії починають потроху розуміти, що для досягнення цілей в Україні, зокрема щодо повного захоплення Луганської та Донецької областей, у них немає жодних можливостей, тому шукають посередників для переговорів.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв’ю Radio NV.

– Вони пробують зараз зрозуміти, що досягти тих цілей, які вони собі ставили по захопленню нашої країни, у них немає жодних спроможностей. Тому на сьогодні благають. Беруть цілий пул перемовників. Вони зараз ведуть величезну роботу з певними групами, аби вони вступили в перемовини. Вже і Бразилія, і кого тільки немає в посередництві – “давайте будемо домовлятися, щоб якось вирішити це питання”, – пояснив він.

Данілов нагадав, що президент Володимир Зеленський вже сформулював чотири умови для проведення таких переговорів.

Зараз дивляться – Звільнити всі наші території, які на сьогодні тимчасово окуповані. Відповідальність через трибунал тих людей, які все це затіяли, які вбивають дітей, літніх людей, жінок, які до військової справи не мають жодного стосунку. Гарантії безпеки нашої країни – обов’язково. І відповідальність – це четвертий фактор, – додав секретар РНБО. Україна і РФ наразі проводять лише переговори, що стосуються обміну полоненими. Однак у Кремлі часто заявляють про “діалог”, висуваючи свої вимоги. Читайте Коли Україна може погодитися на переговори з РФ: Никифоров озвучив ключові умови Фото: РНБО

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