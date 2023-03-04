Березень, 04 в 16:59

Військово-політичне керівництво Росії, зокрема диктатора Володимира Путіна, потрібно притягнути до відповідальності за злочин агресії проти України. Без цього мир неможливий.

Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола під час спілкування з журналістами у Львові.

– Коли ми говоримо про мир, ми маємо говорити про притягнення до відповідальності. Хто б не був відповідальний за ці злочини, він має заплатити, – повідомила вона.

Мецола пояснила, що зараз потрібно знайти підходящу юрисдикцію та правові засоби для розслідування злочину агресії РФ.

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Вона уточнила, що під час зустрічі з генпрокурором України Андрієм Костіним почула про суттєвий прогрес щодо створення спеціального трибуналу над РФ та “дуже хороші пропозиції”.

Голова Європарламенту також анонсувала переговори зі співробітниками ООН з цього питання. За словами Мецоли, слід переконатися, що зараз є механізми для збору доказів злочинів РФ, а згодом – для судового переслідування.

– Якщо зібрані матеріали відповідають статті 8 Римського статуту, тобто злочин агресії, то необхідно створити спеціальний трибунал. Питання уже не в тому, як, а питання – коли. Коли ми бачимо випадки, які розслідуються в Україні, інформацію, яку збирають різні країни-члени (ЄС, – Ред.), США, Велика Британія, йдеться про притягнення винних до відповідальності, включно з Володимиром Путіним. Без цього в нас не буде миру, – наголосила Мецола.

За її словами, якщо західні союзники не зможуть знайти юридичне рішення щодо трибуналу, то підведуть Україну та інші країни, які розраховують на покарання винних у злочині агресії на території Європи.

Мецола висловила переконання, що ООН має бути підключена до цього процесу.

Як відомо, 3 березня в Україні відбулася конференція United for Justice (Об’єднані заради справедливості). Цей захід називають “юридичним Рамштайном”. Одне з питань, яке розглядалося – створення спецтрибуналу над Росією за злочин агресії.

Президент Володимир Зеленський розповів на конференції, що Україна вже зареєструвала понад 70 тис. воєнних злочинів РФ. Але ще не всі звірства окупантів задокументовані, оскільки такі міста, як Маріуполь і Волноваха, досі під окупацією.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що коаліція, яка працює над створенням трибуналу для РФ, вже налічує 29 держав.