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Факти / Україна / Політика

Комітет Ради з питань освіти підтримав відставку Шкарлета

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
сергій шкарлет

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій підтримав відставку міністра освіти Сергія Шкарлета.

Про це у Telegram повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

– Комітет з питань освіти підтримав відставку з посади міністра освіти (Сергія – Ред.) Шкарлета, – написав народний депутат.

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Нагадаємо, що Сергій Шкарлет був міністром освіти з грудня 2020 року. На цій посаді його може замінити директор Малої академії наук Оксен Лісовий.

Оксен Лісовий – вчитель, військовий, кандидат філософських наук, доцент. Він має звання заслуженого працівника освіти України, а також є лавреатом Державної премії України в галузі освіти (2012 р).

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Фото: Міносвіти/Facebook

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