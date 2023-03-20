Март, 20 в 10:20

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций поддержал отставку министра образования Сергея Шкарлета.

Об этом в Telegram сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

— Комитет по вопросам образования поддержал отставку с должности министра образования (Сергея — Ред.) Шкарлета, — написал народный депутат.

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Напомним, что Сергей Шкарлет был министром образования с декабря 2020 года. На этом посту его может заменить директор Малой академии наук Оксен Лисовой.

Оксен Лисовой — учитель, военный, кандидат философских наук, доцент. Он имеет звание заслуженного работника образования Украины, а также является лауреатом Государственной премии Украины в области образования (2012 г.).

Фото: Минобразования/Facebook