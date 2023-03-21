Кандидатуру Лісового на посаду очільника МОН підтримав профільний комітет Ради
Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій 21 березня підтримав призначення новим очільником Міносвіти директора Малої академії наук Оксена Лісового.
Про це повідомила голова парламентського підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина.
– Освітній комітет Верховної Ради щойно підтримав призначення Оксена Лісового міністром освіти і науки України. Одностайно, – написала вона у соцмережі.
20 березня Верховна Рада України підтримала відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки.
Народні депутати також відправили у відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна і віцепрем’єр-міністра України – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, якого призначать на нову посаду з ширшими функціями.
Фото: Оксен Лісовий