Кандидатуру Лісового на посаду очільника МОН підтримав профільний комітет Ради

Березень, 21 в 10:34

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій 21 березня підтримав призначення новим очільником Міносвіти директора Малої академії наук Оксена Лісового.

Про це повідомила голова парламентського підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина.

– Освітній комітет Верховної Ради щойно підтримав призначення Оксена Лісового міністром освіти і науки України. Одностайно, – написала вона у соцмережі.

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20 березня Верховна Рада України підтримала відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки.

Народні депутати також відправили у відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна і віцепрем’єр-міністра України – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, якого призначать на нову посаду з ширшими функціями.

Фото: Оксен Лісовий