Боєць ДШВ та директор МАН: хто такий Оксен Лісовий, який став новим міністром освіти

Березень, 21 в 12:43

21 березня новим міністром освіти та науки України став директор Малої академії наук Оксен Лісовий.

За призначення Оксена Лісового проголосували 313 депутатів Верховної Ради України.

Що відомо про Оксена Лісового

Оксен Лісовий народився у 1972 році в Київській області. Батько Лісового Василь був філософом і правозахисником. Мати – Віра Лісова-Гриценко – працювала педагогом. У часи Радянського Союзу батько був відправлений до Сибіру, куди згодом переїхала і вся родина.

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Оксен Лісовий в інтерв’ю Вікнам згадував, що війна з імперськістю в Росії почалась ще з часів репресій щодо батька.

– Участь у війні проти імперії, не з власної волі, я почав брати за тиждень до свого народження. Саме тоді КДБ заарештувало мого батька – ученого, інтелектуала, видатного філософа-логіка, дуже сміливу і чесну людину Василя Лісового. За свою інтелектуальну діяльність він отримав загалом 11 років тюрем і заслань у Сибір. Відповідно, я ріс в атмосфері війни у формі інтелектуального спротиву імперському суїцидальному абсурду, – казав він.

Навчання для Оксена Лісового минало в Решетилівському художньому училищі народних промислів за спеціальністю художник-кераміст, а також у Київському державному інституті культури за спеціальністю бібліотечно-інформаційні системи.

Після завершення навчання Оксен працював вчителем у Києво-Могилянському колегіумі, а також був тренером із фехтування та підтримував діяльність громадської юнацької організації Січ.

Оксен Лісовий працював на керівній посаді в генеральній дирекції ВАТ Укртелеком, але протягом останніх 19 років є директором Малої академії наук.

Після початку повномасштабної війни з Росією пішов на фронт добровольцем у складі 95 бригади десантно-штурмових військ та продовжив виконувати обов’язки директора МАН України.

Оксен Лісовий одружений. Разом із дружиною виховує двох синів.

Фото: Оксен Лісовий