Березень, 20 в 14:09

У понеділок, 20 березня, Верховна Рада України підтримала відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки.

За відповідне рішення проголосували 295 нардепів, поінформував нардеп Олексій Гончаренко (Європейська Солідарність).

За його словами, народні депутати також відправили у відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна і віцепрем’єр-міністра України – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

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Варто зазначити, що Федорова призначать на нову посаду з ширшими функціями.

– Його кандидатуру на нову посаду внесуть у Раду на найближчому засіданні, – наголосив Гончаренко.

Про це раніше повідомляв і прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначав, що Федоров буде опікуватися “ще низкою напрямів, окрім диджиталізації”. А тому його майбутня посада називатиметься: віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України.

Павло Рябікін обіймав посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості з листопада 2021 року. Є інформація, що він може тепер стати послом України в Китаї.

Натомість новим міністром із питань стратегічних галузей промисловості може стати колишній очільник Укрзалізниці Олександр Камишін.

Сергій Шкарлет очолював Міносвіти з грудня 2020 року. Доти він був ректором університету Чернігівська політехніка. На посаді міністра його може замінити директор Малої академії наук Оксен Лісовий.

За даними нардепа Ярослава Железняка (Голос), призначення Лісового та Камишіна відбудеться на наступному пленарному засіданні.

Джерело: Telegram-канал Ярослава Железняка, Telegram-канал Олексія Гончаренка