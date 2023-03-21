Кандидатуру Лисового на должность главы МОН поддержал профильный комитет Рады

Март, 21 в 10:34

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций 21 марта поддержал назначение новым главой Минобразования директора Малой академии наук Оксена Лисового.

Об этом сообщила председатель парламентского подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина.

— Образовательный комитет Верховной Рады только что поддержал назначение Оксена Лисового министром образования и науки Украины. Единогласно, — написала она в соцсети.

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20 марта Верховная Рада Украины поддержала отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки.

Народные депутаты также отправили в отставку министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Павла Рябикина и вице-премьер-министра Украины — министра цифровой трансформации Михаила Федорова, которого назначат на новую должность с более широкими функциями.

Фото: Оксен Лісовий