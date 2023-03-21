Кандидатуру Лисового на должность главы МОН поддержал профильный комитет Рады
Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций 21 марта поддержал назначение новым главой Минобразования директора Малой академии наук Оксена Лисового.
Об этом сообщила председатель парламентского подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина.
— Образовательный комитет Верховной Рады только что поддержал назначение Оксена Лисового министром образования и науки Украины. Единогласно, — написала она в соцсети.
20 марта Верховная Рада Украины поддержала отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки.
Народные депутаты также отправили в отставку министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Павла Рябикина и вице-премьер-министра Украины — министра цифровой трансформации Михаила Федорова, которого назначат на новую должность с более широкими функциями.
Фото: Оксен Лісовий