У Страсбурзі збирається коаліція країн за створення спецтрибуналу над РФ – глава МЗС

Березень, 21 в 20:06

Україна у Страсбурзі збирає коаліцію з 33 держав, які працюють над створенням спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це у соціальній мережі Twitter повідомив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

Міністр наголосив, що цей трибунал має вирішальне значення для забезпечення відповідальності за початковий злочин, який призвів до всіх подальших звірств Росії.

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Коаліція із 33 держав Core Group за ініціативи України збереться у Страсбурзі 21-22 березня. Перше засідання країн відбулося 26 січня, тоді участь в обговоренні брала 21 країна.

3 березня Кулеба повідомив, що до коаліції країн зі створення спецтрибуналу входять уже 29 країн, одна з яких, представниця Латинської Америки – Гватемала. 16 березня коаліція зросла до 33 країн.

Раніше стало відомо, що Кулеба провів телефонну розмову з главою Європарламенту Робертою Метсолою. Вони обговорили створення трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України.

Кулеба зазначив, що закликав Європарламент і далі зберігати активну позицію щодо боротьби з безкарністю.

Джерело: Дмитро Кулеба