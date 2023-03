Кулеба обговорив з президенткою Європарламенту створення трибуналу щодо злочину агресії РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та президентка Європарламенту Роберта Мецола провели телефонну розмову, у якій обговорили створення трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України.

Про це глава українського МЗС повідомив у Twitter.

Кулеба зазначив, що закликав Європарламент і далі зберігати активну позицію щодо боротьби з безкарністю.

In my call with @EP_President @RobertaMetsola, I encouraged the European Parliament to keep up its vital role in tackling impunity. Following the relevant @Europarl_EN resolution, we coordinated steps toward creating a Special tribunal for the crime of aggression against Ukraine.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 21, 2023