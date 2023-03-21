Кулеба обговорив з президенткою Європарламенту створення трибуналу щодо злочину агресії РФ

Березень, 21 в 15:57

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та президентка Європарламенту Роберта Мецола провели телефонну розмову, у якій обговорили створення трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України.

Про це глава українського МЗС повідомив у Twitter.

Кулеба зазначив, що закликав Європарламент і далі зберігати активну позицію щодо боротьби з безкарністю.

Зараз дивляться

– У продовження відповідної резолюції Європарламенту ми скоординували кроки щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, – йдеться у повідомлені.

In my call with @EP_President @RobertaMetsola, I encouraged the European Parliament to keep up its vital role in tackling impunity. Following the relevant @Europarl_EN resolution, we coordinated steps toward creating a Special tribunal for the crime of aggression against Ukraine. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 21, 2023

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що коаліція, яка працює над створенням трибуналу, налічує вже 33 країни.

Генпрокурори країн, які входять до Спільної слідчої групи (JIT), підписали угоду про створення у Гаазі Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії РФ. Він має запрацювати влітку 2023 року.