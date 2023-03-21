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Факти / Світ

Кулеба обговорив з президенткою Європарламенту створення трибуналу щодо злочину агресії РФ

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та президентка Європарламенту Роберта Мецола провели телефонну розмову, у якій обговорили створення трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України.

Про це глава українського МЗС повідомив у Twitter.

Кулеба зазначив, що закликав Європарламент і далі зберігати активну позицію щодо боротьби з безкарністю.

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– У продовження відповідної резолюції Європарламенту ми скоординували кроки щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, – йдеться у повідомлені.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що коаліція, яка працює над створенням трибуналу, налічує вже 33 країни.

Генпрокурори країн, які входять до Спільної слідчої групи (JIT), підписали угоду про створення у Гаазі Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії РФ. Він має запрацювати влітку 2023 року.

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