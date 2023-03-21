В Страсбурге собирается коалиция стран за создание спецтрибунала над РФ – глава МИД

Март, 21 в 20:06

Украина в Страсбурге собирает коалицию из 33 государств, которые работают над созданием специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Об этом в социальной сети Twitter сообщил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Министр подчеркнул, что этот трибунал имеет решающее значение для обеспечения ответственности за первоначальное преступление, которое привело ко всем дальнейшим зверствам России.

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Коалиция из 33 государств Core Group по инициативе Украины соберется в Страсбурге 21-22 марта. Первое заседание стран состоялось 26 января, тогда участие в обсуждении принимала 21 страна.

3 марта Кулеба сообщил, что в коалицию стран по созданию спецтрибунала входят уже 29 стран, одна из которых, представительница Латинской Америки – Гватемала. 16 марта коалиция выросла до 33 стран.

Ранее стало известно, что Кулеба провел телефонный разговор с главой Европарламента Робертой Метсолой. Они обсудили создание трибунала для расследования преступления агрессии России против Украины.

Кулеба отметил, что призвал Европарламент и дальше сохранять активную позицию по борьбе с безнаказанностью.

Источник: Дмитрий Кулеба