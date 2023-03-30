Головні цілі – військові об’єкти. У розвідці розповіли, як РФ намагатиметься зірвати контрнаступ ЗСУ

Березень, 30 в 11:22

Росія повертається до старої тактики – застосування ракет та дронів. Новими цілями ворога під час масованих атак можуть стати військові об’єкти та шляхи постачання західної зброї.

Про це в інтерв’ю для Gazeta розповів речник ГУР Андрій Юсов.

Такими діями, на думку Юсова, Кремль планує зірвати контрнаступ ЗСУ, який, за даними Міноборони України, має розпочатися у квітні-травні.

Зараз дивляться

– Метою масових ракетних ударів був блекаут і доведення до критичного стану енергетичної інфраструктури. Цей план провалився. Зараз ворог повертається до використання ракет та дронів, як це було під час початкової тактики повномасштабного вторгнення. Тобто найбільш ймовірними цілями можуть знову стати військові об’єкти, шляхи постачання і все, що пов’язане з підготовкою до продовження процесу деокупації українських територій. Ворог намагатиметься зірвати наш наступ, – сказав він.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони Олександр Резніков заявив, що в Україні триває підготовка до весняного контрнаступу, який має розпочатися протягом квітня – травня. Терміни наступальних дій також пов’язані з погодними умовами.

На думку Резнікова, цього року будуть дуже позитивні зміни для України. Так, міністр впевнений, що українські військові продовжать звільняти тимчасово окуповані території, як це було зроблено в Київській, Чернігівські, Сумській, Харківській та Херсонській областях.