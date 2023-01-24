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Факти / Україна / Політика

Олексія Кулебу призначено заступником керівника Офісу президента – указ

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Олексій Кулеба

Новим заступником керівника Офісу президента України призначили Олексія Кулебу.

Відповідний указ №42/2023 підписав глава держави Володимир Зеленський.

З лютого 2022 року Кулеба очолював Київську обласну державну адміністрацію. До цього обіймав посаду першого заступника очільника Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.

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Зазначимо, що раніше заступником керівника Офісу президента був Кирило Тимошенко. Сьогодні він написав заяву про звільнення з займаної посади.

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