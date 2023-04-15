Зеленський провів телефонні переговори з Макроном: головні теми
Президент України Володимир Зеленський майже півтори години спілкувався телефоном з французьким колегою Еммануелем Макроном.
– Висловив вдячність за засудження жахливої, нелюдської страти українського воїна російськими воєнними злочинцям. Обговорили підсумки нещодавнього його візиту до Китаю, – повідомив глава держави.
Зеленський також розповів Макрону про ситуацію на фронті та подальші плани щодо звільнення територій, відзначивши намір Франції посилити підтримку України на полі бою.
– Також обговорили підготовку до Вільнюського саміту НАТО в липні цього року та його очікувані результати, зокрема щодо необхідності отримання Україною дієвих гарантій безпеки ще до моменту вступу нашої країни до Альянсу. Окремо приділили увагу реалізації української формули миру, – уточнив президент.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко