Зеленський провів телефонні переговори з Макроном: головні теми

Президент України Володимир Зеленський майже півтори години спілкувався телефоном з французьким колегою Еммануелем Макроном.

– Висловив вдячність за засудження жахливої, нелюдської страти українського воїна російськими воєнними злочинцям. Обговорили підсумки нещодавнього його візиту до Китаю, – повідомив глава держави.

Зеленський також розповів Макрону про ситуацію на фронті та подальші плани щодо звільнення територій, відзначивши намір Франції посилити підтримку України на полі бою.

– Також обговорили підготовку до Вільнюського саміту НАТО в липні цього року та його очікувані результати, зокрема щодо необхідності отримання Україною дієвих гарантій безпеки ще до моменту вступу нашої країни до Альянсу. Окремо приділили увагу реалізації української формули миру, – уточнив президент.

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