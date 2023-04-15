Зеленский провел телефонные переговоры с Макроном: главные темы
Президент Украины Владимир Зеленский почти полтора часа общался по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
— Выразил благодарность за осуждение ужасной, бесчеловечной казни украинского воина российскими военными преступниками. Обсудили итоги его недавнего визита в Китай, — сообщил глава государства.
Зеленский также рассказал Макрону о ситуации на фронте и дальнейших планах по освобождению территорий, отметив намерение Франции усилить поддержку Украины на поле боя.
— Также обсудили подготовку к Вильнюсскому саммиту НАТО в июле этого года и его ожидаемые результаты, в частности о необходимости получения Украиной действенных гарантий безопасности еще до момента вступления нашей страны в Альянс. Отдельно уделили внимание реализации украинской формулы мира, — уточнил президент.
Президент Франции Эммануэль Макрон 6 апреля посетил Китай с официальным визитом, где встретился с лидером КНР Си Цзиньпином.
По его итогам издание Politico написало, что визит Макрона не изменил позицию Цзиньпина в отношении войны России против Украины.
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко