Зеленский провел телефонные переговоры с Макроном: главные темы

Президент Украины Владимир Зеленский почти полтора часа общался по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

— Выразил благодарность за осуждение ужасной, бесчеловечной казни украинского воина российскими военными преступниками. Обсудили итоги его недавнего визита в Китай, — сообщил глава государства.

Зеленский также рассказал Макрону о ситуации на фронте и дальнейших планах по освобождению территорий, отметив намерение Франции усилить поддержку Украины на поле боя.

— Также обсудили подготовку к Вильнюсскому саммиту НАТО в июле этого года и его ожидаемые результаты, в частности о необходимости получения Украиной действенных гарантий безопасности еще до момента вступления нашей страны в Альянс. Отдельно уделили внимание реализации украинской формулы мира, — уточнил президент.

Президент Франции Эммануэль Макрон 6 апреля посетил Китай с официальным визитом, где встретился с лидером КНР Си Цзиньпином.

По его итогам издание Politico написало, что визит Макрона не изменил позицию Цзиньпина в отношении войны России против Украины.

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