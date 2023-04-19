Контрнаступ відбувається і зараз. На деяких напрямках ЗСУ проводять активний штурм – Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала не зводити контрнаступ ЗСУ лише до активних наступальних дій.

Про це вона сказала в етері телемарафону Єдині новини.

За її словами, йдеться про стратегічну мету звільнити всі українські території, а також зупинити ворога у його наступальних діях.

Зазначено, що комплекс дій і заходів, які зараз здійснюють збройні сили, включає підготовку техніки, підготовку людей, активне готування резервів, а також формування тактики на різні варіанти планів.

– Треба розуміти, що подібні рішення приймаються за дуже короткий термін і план остаточно обирається таким чином, щоб ворог не встиг на нього відреагувати, – підкреслила Маляр.

Заступниця глави Міноборони наголосила, що ЗСУ постійно щодня готуються до повного звільнення окупованих територій, тому те, що відбувається зараз – частина контрнаступальних дій.

Зокрема, ЗСУ здійснюють активні штурмові дії в Бахмуті, Мар’їнці, на Авдіївському та Лиманському напрямках фронту, що теж можна вважати елементом контрнаступу.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр попередила, що Росія запустила чергові вкиди з наративами, нібито українське військове командування не шкодує життя військових.

Джерело: телемарафон

Фото: Ганна Маляр

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