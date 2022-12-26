Україна ініціює виключення Росії з Радбезу ООН та організації в цілому – заява МЗС

Грудень, 26 в 16:31

Україна закликала держави-члени ООН відновити застосування Статуту ООН у питанні легітимності перебування РФ в ООН, позбавлення Росії статусу постійного члена Радбезу ООН та виключити її з організації у цілому.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

— Усунення РФ з Ради Безпеки ООН не матиме зворотної сили щодо попередніх рішень цього органу і не потягне за собою анулювання або перегляд резолюцій Ради Безпеки, ухвалених до цього часу, – йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що розпад Радянського Союзу в грудні 1991 року залишив невирішеним питання міжнародних прав і обов’язків СРСР. Зазначається, що питання статусу держави-члена ООН та постійного члена Радбезу ООН, яким користується Росія, залишається неврегульованим.

Зараз дивляться

— Росія хибно вважає питання врегульованим, посилаючись на те, що вже з 24 грудня 1991 року, а в публічній площині – з 31 грудня 1991 року в Радбезі ООН з’явилася табличка з її назвою. Насправді, відповідно до Статуту ООН для цього не було і досі немає жодних легітимних підстав.

Українські дипломати зазначають, що РФ зайняла крісло постійного члена Радбезу ООН в обхід визначених Статутом ООН процедур. Це відбулося на підставі звичайного листа президента РРФСР Бориса Єльцина на ім’я генсека ООН 24 грудня 31 рік тому.

— Правомірна процедура набуття державою Російська Федерація членства в ООН та місця серед постійних членів Ради Безпеки мала обов’язково передбачати кроки, визначені Статутом ООН.

МЗС вказує, що у грудні 1991 року звернення РФ щодо наміру продовжити членство СРСР в ООН мало бути належним чином розглянуте Радбезом та Генасамблеєю відповідно до Статті 4 Статуту ООН. Вона передбачає, що членство миролюбних держав в ООН набувається за рекомендацією Радбезу ООН та за рішенням Генасамблеї.

Такий правомірний шлях пройшли новоутворені держави-члени ООН Чехія і Словаччина після того, як припинила своє існування держава-член ООН під назвою Чехословаччина.

— Таким чином, РФ ніколи не проходила правомірної процедури набуття членства і займає місце СРСР в Радбезі ООН незаконно. З юридичної та політичної точок зору може бути лише один висновок: Росія – узурпатор місця Радянського Союзу в Радбезі ООН.

Українські дипломати вважають, що, керуючись принципом рівноправності членів ООН, РФ має пройти той же міжнародно-правовий шлях набуття членства в організації, що й інші країни.

Напередодні в ефірі телемарафону глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що Україна порушить питання про подальше перебування Російської Федерації у Раді Безпеки ООН.