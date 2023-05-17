В Україні не може бути виборів під час воєнного стану: секретар РНБО відповів президенту ПАРЄ

Під час воєнного стану жодних виборів в Україні, зокрема, від парламентських до президентських, не може відбутися.

Про це в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, коментуючи заяву президента Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Тіні Кокса.

– У ПАРЄ мають чітко розуміти, що в нас є своя Конституція і закони, за якими ми маємо жити. А ці ПАРЄ краще займалися б іншими речами, не допускали присутності Російської Федерації у себе. Ми розберемося самостійно – згідно з нашими законами та Конституцією. Коли введення той стан, у якому ми сьогодні з вами перебуваємо, жодні вибори відбуватися не можуть. Крапка, – наголосив секретар РНБО.

Секретар РНБО також висловив побажання, щоб представники ПАРЄ не вказували, як та що Україна має робити під час повномасштабної війни.

Нещодавно президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс наполягав на необхідності проведення Україною парламентських і президентських виборів навіть за умови воєнного стану.

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